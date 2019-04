Tréner Bayernu pred veľkým šlágrom: Ak nezískame titul, nebude to tragédia

Prvé dva tímy delia dva body.

5. apr 2019 o 10:06 SITA

MNÍCHOV. Sobota bude v nemeckej Bundeslige patriť veľkému futbalovému šlágru. V prestížnom dueli označovanom ako Der Klassiker sa proti sebe postavia Bayern Mníchov a Borussia Dortmund.

Meraniu síl dodáva na atraktivite aj momentálne postavenie obidvoch súperov v tabuľke. Líder z Dortmundu (63) má pred druhým Bayernom (61) náskok iba dvoch bodov.

Všetky tímy majú slabinu

Oba tímy doteraz proti sebe nastúpili v 120 súťažných stretnutiach. Bayern vedie v počte víťazstiev 56:31, dovedna 33 duelov sa skončilo nerozhodne.

Úvodný tohtosezónny vzájomný zápas sa 10. novembra skončil triumfom Borussie (3:2).

Podľa dortmundského trénera Luciena Favreho sa v zápase 28. kola nerozhodne o majstrovskej trofeji, výsledok však môže mnohé napovedať.

"Bayern vs. Dortmund - je to veľmi výnimočný duel. Tímy sú v tabuľke blízko seba, do konca sezóny zostáva odohrať sedem zápasov, bude to stretnutie dvoch veľkých mužstiev," poznamenal 61-ročný Švajčiar, cituje ho napríklad web denníka AS.

"Chcem však podotknúť, že ak vyhráme, nič nebude rozhodnuté. Rovnako to bude platiť aj v prípade, ak remizujeme alebo prehráme," pokračoval.

"Všetky tímy majú nejakú slabinu, aj tie najlepšie na svete. Bayern ich nemá veľa. Samozrejme, disponuje aj mnohými silnými stránkami. Budeme sa musieť sústrediť na viacero faktorov," doplnil Favre, v minulosti kouč iných nemeckých tímov Borussia Mönchengladbach a Hertha Berlín.

Ak Bayern nezíska titul, nebude to tragédia

Ani jeho náprotivok Niko Kovač nechce pred sobotňajším zápasom vyvíjať na svoje mužstvo väčší tlak, než by bolo vhodné.

"Aj Uli Hoeness (prezident Bayernu - pozn. red.) už prednedávnom verejne povedal, že ak nezískame ligový titul, nebude to tragédia. Ak by k tomu došlo, nepoloží nás to. Koniec koncov, v tomto kalendárnom roku sme zlikvidovali desaťbodový náskok Borussie. Také niečo očakával málokto," skonštatoval 47-ročný Chorvát.

Kovač má na Dortmund príjemné spomienky z úvodu hráčskej kariéry. Práve proti vestfálskeho klubu 17. augusta 1996 debutoval v Bundeslige ešte ako hráč Bayeru Leverkusen, jeho tím v spomenutom zápase vyhral 4:2.

Tréner Bayernu Mníchov Niko Kovač (vpravo) - ilustračná fotografia. (zdroj: Martin Meissner TASR/AP)

Bývalý tréner Kovača: Vedel som, že to zvládne

Futbalový portál goal.com dal pred sobotňajším duelom v mníchovskej Allianz Arene (začiatok o 18:30) priestor aj niekdajšiemu úspešnému koučovi oboch tímov Ottmarovi Hitzfeldovi.

Už sedemdesiatnik získal s Dortmundom dva ligové tituly, ďalších päť pridal na lavičke Bayernu. V rokoch 2001 - 2003 dokonca v Mníchove trénoval Nika Kovača.

"Nikdy som nepochyboval o tom, že úlohu v Bayerne zvládne. Je to veľmi starostlivý tréner, detailista a veľký motivátor. Mal som ho ako hráča v Bayerne Mníchov a aj keď nebol vždy v základnej zostave, bol to tímový hráč, ktorý stmeľoval ostatných. Vždy výrazne prispieval k tomu, že v mužstve vládla výborná atmosféra," uviedol Hitzfeld.