Radivojevič sa v Česku dočkal pocty, pre fanúšikov Dukly chystá prekvapenie

S Libercom získal jediný titul.

5. apr 2019 o 11:07 SITA

LIBEREC. Hokejový útočník Branko Radivojevič len nedávno ukončil aktívnu hráčsku kariéru a už sa dočkal pocty od svojho bývalého zamestnávateľa.

Tridsaťosemročný odchovanec trenčianskej Dukly prijal pozvanie od predstaviteľov českého klubu Bílí Tygři Liberec, aby vhodil čestné buly pred začiatkom semifinálovej série play off proti Komete Brno.

V rámci svojho návratu do mesta pod Ještědom si piešťanský rodák zaspomínal na úspešné pôsobenie v drese Liberca.

Jediný titul

"Spomienky ožili, je neuveriteľné, ako ten čas letí. Veľa sa toho nezmenilo, akurát šatňa je trochu vynovená," zhodnotil Radivojevič vo videu zverejnenom na oficiálnom facebookovom profile libereckého klubu.

Bývalý slovenský reprezentant získal vo svojej kariére len jediný ligový titul na seniorskej úrovni. V sezóne 2015/2016 sa tešil práve s Libercom, kde vtedy plnil úlohu asistenta kapitána.

O rok neskôr doviedol mužstvo do finále play off už ako kapitán.

"Stále sledujem výsledky Liberca. Vždy budem spomínať na to, že som tu získal jediný titul vo svojej kariére. Väzby tu určite zostali," pokračoval.

Veľa sa naučil aj v pokročilom veku

Radivojevič sa už neobjaví v súťažnom zápase, ale pri hokeji naďalej zostáva. V Dukle Trenčín bude pôsobiť vo funkcionárskej pozícii, kde by rád zužitkoval aj poznatky z Liberca.

"Verím, že mi tieto skúsenosti pomôžu aj v ďalšej kariére. Človek sa musí učiť za pochodu. Do Liberca som prišiel v záverečnej fáze hráčskej kariéry a napriek tomu sa veľa naučil. Snažím sa to preniesť do Trenčína a dúfam, že to zúročím v budúcnosti," hovoril držiteľ striebornej a bronzovej medaily zo svetových šampionátov, ktorý ukončil aktívnu kariéru v drese Trenčína.

"Prial som si ukončiť kariéru doma a splnil som to, čo som sľúbil. V najlepšom treba skončiť, a tak sa to aj stalo. Trenčínu som týmto krokom splatil dlh a verím, že sa mi to podarí aj na funkcionárskom poli," uviedol.

Má pripravené prekvapenia

Niekdajší útočník so skúsenosťami z NHL získal počas svojej kariéry množstvo kontaktov, vďaka ktorým dotiahol do Trenčína aj viacerých bývalých spoluhráčov z Liberca.

V sezóne 2018/2019 figurovali na súpiske Dukly Milan Bartovič alebo Mário Bližňák a nie je vylúčené, že v budúcnosti sa k ním pridajú ďalší.

"Mám ešte pripravené nejaké prekvapenia. Dúfam, že sa mi ešte podarí priniesť do Dukly pár hráčov, s ktorými som v Liberci hrával," dodal Radivojevič.