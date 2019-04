Brexit? Už som zbalený a čakám, kedy ma pošlú preč, žartuje Nagy

Plavec chce v Sheffielde trénovať do olympiády.

5. apr 2019 o 12:37 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME V Sheffielde žije a trénuje bezmála tri roky. Napriek tomu, že sa o odchode Veľkej Británie z Európskej únie hovorí mesiace, dohoda je v nedohľadne. "Brexit day už mal byť a nič sa nestalo. Ľudia sa cítia podvedení," vraví RICHARD NAGY. Brexit podľa neho v blízkej dobe život ľudí v Británii neovplyvní.

Posledné roky trénujete a pripravujete sa vo Veľkej Británii, ktorá rieši odchod z Európskej únie. Nie ste nervózny z možného brexitu?

„Vôbec, pretože zatiaľ nie je nič konkrétne známe. Stojí a padá to na tom, či sa uskutoční brexit s dohodou alebo bez nej. A aké práva budú garantované občanom Európskej únie. Keďže zatiaľ Briti každú dohodu odmietajú, termín neustále odsúvajú a nikto netuší, čo bude ďalej. Takže ma to zatiaľ netrápi.“

Prečítajte si tiež: Británia požiadala o odklad brexitu do 30. júna

Čo by bol najhorší scenár z vášho pohľadu?

„Ak by som do leta 2020 musel odísť zo Sheffieldu. Dovtedy by som tu chcel ostať trénovať a pripravovať sa na olympijské hry.“

Je reálne, že budete musieť odísť skôr?

„Myslím si, že nie. V prvom rade, aj potom, ako sa v Británii dohodnú na brexite, malo by nasledovať nejaké prechodné obdobie, počas ktorého sa nebude nič meniť. Za ten čas sa niečo vyrieši. V Sheffielde bývam bezmála už tri roky. Verím, že ak by bolo veľmi zle, mohol by som požiadať o trvalý pobyt. Do olympiády tu určite chcem zostať kvôli podmienkam a príprave.“

Ako vnímajú brexit domáci?

„Medzi ľuďmi prevažuje nálada, že ich všetkých oklamali.