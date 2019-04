Saganov tímový kolega prerušil kariéru. Pre psychické problémy

5. apr 2019 o 14:36 SITA

LONDÝN. Britský cyklista Peter Kennaugh momentálne neprežíva pozitívne obdobie. Dvadsaťdeväťročný člen nemeckého zoskupenia Bora-Hansgrohe sa rozhodol dočasne prerušiť svoju kariéru.

Olympijský víťaz z tímovej stíhačky na dráhe z Londýna 2012 už počas vlaňajška nedokázal predvádzať stabilné výkony a jeho problémy pokračovali aj v úvode aktuálnej sezóny.

Na bicykli sa cítil zbytočný

"Po tom, čo som sa vrátil do pelotónu, to so mnou bolo ako na horskej dráhe. Niekedy som bol na vrchole, inokedy úplne dolu. V jednej chvíli som si myslel, že som na tom dobre a potom prišiel zlý deň," uviedol Kennaugh, cituje ho aj portál idnes.cz.

K problémom s výkonnosťou sa pridala aj strata motivácie a chuť do tréningov.

"Nebolo to nič špecifické, iba som sa cítil zle a na bicykli zbytočný. Išiel som si na hodinu zajazdiť a potom sa sa vrátil späť, lebo mi to prišlo márne," dodal Kennaugh.

Tohtoročnú sezónu odštartoval na troch jednorazových pretekoch na španielskom ostrove Mallorca. Dosiaľ naposledy ho fanúšikovia videli na štarte februárových etapových pretekoch Okolo Spojených arabských emirátov.

V minulosti solídny vrchár však zaostával za súpermi počas každého, aj menšieho stúpania. Odvtedy sa v súťažnom pelotóne nepredstavil.

Chce znovu objaviť šťastie

Ešte ako člen britského tímu Sky pomohol v rokoch 2014 a 2015 svojmu slávnejšiemu krajanovi Christopherovi Froomovi k zisku titulu na najprestížnejších etapových pretekoch v cyklistickom kalendári Tour de France.

"Po mnohých rokoch v cyklistickom pelotóne i mimo neho som sa rozhodol urobiť neľahké rozhodnutie. Nielen pre mňa, ale aj pre celú moju rodinu. Potrebujem sa sústrediť na to, aby som bol človekom, ktorý chce žiť. Chcem znovu objaviť šťastie, motiváciu a entuziazmus v každodennom živote," napísal Kennaugh v príspevku na sociálnej sieti instagram.

Podporu mu vyjadril aj jeho súčasný zamestnávateľ tím Bora-Hansgrohe, ktorého členmi sú aj Slováci Peter a Juraj Saganovci spolu s Erikom Baškom.

"Tím Petra v jeho rozhodnutí plne podporuje a súhlasí, že toto je najlepší spôsob, ako zaistiť, aby sa mohol v blízkej budúcnosti vrátiť v plnom zdraví," uviedol zástupca nemeckého zoskupenia.