Tatar si nezahrá play off, posledným postupujúcim je Columbus

Slovenský útočník by za istých okolností mohol prísť na MS.

6. apr 2019 o 7:42 TASR/SITA

NEW YORK. Hokejisti Columbusu Blue Jackets získali poslednú voľnú miestenku do play-off aktuálnej sezóny zámorskej NHL.

V piatkovom dueli v Madison Square Garden zdolali hráčov New Yorku Rangers 3:2 po samostatných nájazdoch a rozhodli o tom, že Montreal Canadiens v kádri s Tomášom Tatarom nepostúpi do vyraďovacej fázy. Tatar by za istých okolností mohol posilniť slovenskú reprezentáciu na domácich MS.

Hráči Columbusu siahali aj na víťazstvo v riadnom hracom čase, keď na rýchly gól Chrisa Kreidera odpovedali v tretej tretine Ryan Dzingel s Artemijom Panarinom. Pavel Bučnevič síce sedem sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal, ale v samostatných nájazdoch sa tešil Columbus vďaka zásahu Panarina.

"Som hrdý na týchto chlapcov. Počas celej sezóny sa okolo nášho tímu niečo dialo, ale myslím si, že stále držal pokope a bol silný. Ak sa v šatni objavil nejaký problém, hneď sme ho vyriešili.

Som šťastný, že sme dnes našli spôsob, ako vyhrať, no zároveň som hrdý na to, že som našiel spôsob, ako s týmito hráčmi pracovať počas celého roka," uviedol pre web NHL.com tréner Columbusu John Tortorella.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-cbj-3-nyr-2-fso/t-277753022/c-67514503?autostart=false

Tešili sa domáce tímy

Vo zvyšných dvoch zápasoch piatkového programu, v ktorom sa nepredstavili slovenskí hokejisti, zvíťazili domáce tímy. Chicago Blackhawks úspešne zvládlo tohtosezónnu rozlúčku s vlastnými fanúšikmi, keď triumfovalo nad Dallasom Stars 6:1.

Dvoma gólmi sa o to postarala americká hviezda domácich Patrick Kane. V kalifornskom derby dvoch mužstiev bez šance postúpiť do play off sa radoval Anaheim Ducks, ktorý zdolal Los Angeles Kings 5:2.

https://www.nhl.com/video/embed/recap-dal-1-chi-6/t-277753022/c-67515603?autostart=false

NHL 2018/2019 - základná časť:

New York Rangers - Columbus 2:3 sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 2. Kreider (Zibanejad), 60. Bučnevič (Zibanejad, R. Strome) - 43. Dzingel (N. Foligno, D. Savard), 55. Panarin (D. Savard), rozhodujúci sam. nájazd Panarin

Chicago - Dallas 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Góly: 17. P. Kane (Caggiula, J. Toews), 32. Kahun (Saad, Seabrook), 34. Kunitz (Kämpf), 38. D. Strome (Gustafsson, DeBrincat), 41. Koekkoek (Seabrook, J. Toews), 57. P. Kane (Caggiula, Keith) - 48. L'Esperance (Seguin, Radulov)

Anaheim - Los Angeles 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Góly: 15. Rowney (M. Jones, Grant), 31. Holzer (M. Jones), 37. Sprong (Shore, Fowler), 49. Steel (Silfverberg, Fowler), 59. Silfverberg (Rakell) - 12. Amadio (Wagner, M. Roy), 55. Grundström