Líder NBA prehral, výhodu domáceho prostredia nevyužilo ani Chicago

NBA mala na programe dva zápasy.

7. apr 2019 o 9:17 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Brooklynu zvíťazili v zápase zámorskej NBA na palubovke Milwaukee 133:128.

Bucks, ktorí už majú istotu prvenstva v základnej časti, hrali bez hviezdneho Giannisa Antetokounmpoa, ktorý laboruje so zranením lýtka.

V druhom zápase programu zvíťazila Philadelphia v Chicagu 116:96.

Milwaukee chce 60 výhier

Hráči Brooklynu bojujú o čo najlepšiu pozíciu do play off a v Milwaukee podali výborný kolektívny výkon. Až osem ich hráčov zaznamenalo dvojciferný počet bodov.

Brooklyn má na konte 40 výhier a 40 prehier a vo Východnej konferencii má rovnakú bilanciu ako šieste Orlando. V drese víťazov sa najviac s 25 bodmi darilo D'Angelovi Russellovi.

V domácom drese sa presadil 33 bodmi a 11 asistenciami Eric Bledsoe.

"Radi by sme dosiahli 60 výhier, jedna nám ešte chýba. Chceme ale hrať našu hru. To sa nám darilo aj dnes, ale súper odohral veľký zápas. My však ideme ďalej," citovala agentúra AFP Bledsoea.

Kariérne maximum si utvoril proti bývalému klubu

Philadelphia zastavila sériu troch prehier, k čomu prispel Joel Embiid 20 bodmi a 10 doskokmi.

Nezastavila ich ani absencia Jimmyho Butlera, ktorý vynechal druhý zápas pre zranený chrbát.

V domácom drese sa proti bývalým spoluhráčom postavil JaKarr Sampson a s 29 bodmi si vytvoril kariérne maximum.

"Proti bývalému tímu som sa cítil fajn. Nechal som to plynúť a darilo sa mi nad očakávanie," povedal.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Milwaukee - Brooklyn 128:133 (26:34, 39:32, 31:42, 32:25)

Najviac bodov: Bledsoe 33 (11 asistencií), Middleton 24, Hill 14 - Russell 25 (10 asistencií), LeVert 24, Dudley 16

Chicago - Philadelphia 96:116 (20:24, 29:33, 19:29, 28:30)

Najviac bodov: Sampson 29, Luwawu-Cabarrot 14, Lemon, Lopez, Harrison po 8 - Redick 23, Embiid 20 (10 doskokov), Harris 16