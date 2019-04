Šláger o prvé miesto sa skončil nedôstojným debaklom. Reus si to nevie vysvetliť

Bayern už v prvom polčase strelil štyri góly.

7. apr 2019 o 9:38 TASR

BERLÍN. Sobotňajší šláger 28. kola nemeckej futbalovej Bundesligy sa zmenil v jednoznačný triumf obhajcu titulu a až nedôstojný debakel dovtedajšieho lídra.

V Allianz Arene domáci Bayern Mníchov prevalcoval Borussiu Dortmund 5:0 a dostal sa na čelo tabuľky o bod práve pred rivala.

Do konca súťaže zostáva šesť kôl.

Dortmundu strelili góly aj jeho bývalí hráči

Bavori v poslednom čase čelili kritike, ale odpovedali na ňu vo veľkom štýle. Zápas rozhodli už v prvom polčase, v ktorom hosťom strelili štyri góly.

V závere zápasu všetko spečatil svojím druhým presným zásahom útočník Robert Lewandowski a Dortmund teraz musí absorbovať tvrdý direkt a pokúsiť sa v ďalších zápasoch o správnu reakciu.

Proti bývalému klubu sa darilo duu Mats Hummels - Lewandowski. Stopér domácich hlavou po rohu otvoril skóre a poľský kanonier strelil druhý a piaty gól FCB.

"Na toto nie je vysvetlenie," zmohol sa po zápase na stručné vyjadrenie kapitán Dortmundu Marco Reus.

Ani trénerovi BVB Lucienovi Favremu sa nehodnotilo ľahko: "Toto je pre nás poriadna lekcia. Bol to pre nás veľmi, veľmi ťažký zápas. Bayern hral oveľa lepšie a vo väčšom tempe ako my."

Tréner Bayernu: Prvý polčas bol senzačný

V predchádzajúcom kole Bayern remizoval na pôde Freiburgu a prišiel o vedenie. V stredu sa v národnom pohári poriadne vytrápil s druholigovým Heidenheimom (5:4) a kritika začala okamžite silnieť.

Po sobote sa ale na istý čas určite stratí.

"Mám radosť, akým spôsobom sme zareagovali. Tá kritika od mnohých ľudí bola naozaj tvrdá, ale hráči ukázali skvelý výkon počas celých 90 minút. Najmä prvý polčas bol senzačný v každom aspekte našej hry. Musím hráčom pogratulovať. Čaká nás ale ešte šesť veľmi náročných zápasov. Každý môže vidieť, ako sa dokáže situácia zmeniť. Aj Dortmund má pred sebou ťažké zápasy," povedal pre klubový web tréner Bayernu Niko Kovač.

Bayern v priebehu sezóny strácal na Borussiu aj deväť bodov, v hre je stále ešte osemnásť.

Hráči Bayernu Mníchov sa radujú s fanúšikmi. (zdroj: TASR/AP)

Lewandowski sa zaradil medzi elitu

Tridsaťročný Lewandowski strelil už 20., resp. 21. gól v sezóne. V Bundeslige ich má na konte 201 a je len piatym hráčom v jej histórii, ktorý pokoril 200-gólovú métu.

Najlepším strelcom je legendárny Gerd Müller s 365 gólmi v 427 zápasoch, nasledujú druhý Klaus Fischer (268 g./535 z.), tretí Jupp Heynckes (220/369) a štvrtý Manfred Burgsmüller (213/447).

Poliak v lige odohral 284 duelov.

"Veľa to pre mňa znamená. Nikdy by som si nepomyslel, že strelím v Bundeslige toľko gólov. Som pyšný, že som sa zaradil do kvinteta takých hráčov. A ešte sa nechystám skončiť. Pravdepodobne sa ešte posuniem vyššie," povedal najlepší zahraničný strelec nemeckej elitnej súťaže v dejinách.