Slovan je stále nezdolaný, už budúci víkend môže sláviť zisk titulu

Na zápas prišlo 8350 divákov.

7. apr 2019 o 17:50 SITA, TASR

Fortuna liga 2018/2019 - skupina o titul, 3. kolo

Slovan Bratislava - Michalovce 4:1 (1:0) Góly: 8. Moha, 55. Holman, 80. Čavrič, 83. Ljubičič - 51. Sulley ŽK: 25. Beskorovajnyj, 57. Trusa, rozhodovali: Ochotnický - Weiss, Tomčík, 8350 divákov Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, Suchockij - Ljubičič, De Kamps (86. D. Strelec) - Holman (70. Dražič) - Čavrič (84. Ibrahim Rabiu), Šporar, Moha Michalovce: Kira - Rota, Carillo, Beskorovajnyj, Vojtko - Casado - Žofčák (71. Špiriak), Grič, Trusa (66. Kountouriotis), P. Kolesár - Tounkara (46. Sulley)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sú aj po nedeľňajšom stretnutí tretieho kola skupiny o titul v najvyššej slovenskej súťaži Fortuna lige stále nezdolaní.

Zverenci Martina Ševelu si v domácom prostredí poradili s MFK Zemplín Michalovce hladko 4:1.

Domácim hráčom vyšiel vstup do stretnutia a už v ôsmej minúte otvoril skóre Moha. Hostia odpovedali v 51. minúte zásahom striedajúceho Sadama Sulleya.

Vzápätí však vrátil Slovanu vedenie Dávid Holman a jeho triumf neskôr poistili Alexandar Čavrič a Marin Ljubičič.

Slovan ma na čele tabuľky 19-bodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou, už o týždeň na žilinskej pôde môže spečatiť zisk titulu.

Hlasy po stretnutí

Martin Ševela, tréner Slovana: "Zo strany súpera to bol veľmi korektný zápas, nie je náhoda, že Michalovce hrajú v hornej šestke. Sú na tom kombinačne veľmi dobre.

Snažili sme sa oprieť od úvodu zápasu, keď sa nám podarilo streliť gól, čo bolo výborné. V druhej časti úvodného dejstva mal aj súper náznaky, ktoré nezakončil a nepotrestal nás.

V druhom polčase sme chceli zvýšiť náskok, mali sme aj šancu, následne súper vyrovnal na 1:1. Potrebovali sme to oživiť striedaniami, som rád, že sme potom boli efektívni.

Otváral sa priestor pre našich krídelníkov, ktorí boli dostatočne tímoví. Strelili sme štyri góly, dosiahli sme ďalšie víťazstvo, tešíme sa z neho a ideme postupnými krokmi za naším cieľom."

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: "Myslím si, že to bolo kvalitné stretnutie z oboch strán. Samozrejme, Slovan má vysokú kvalitu, ale aj z našej strany bol prvý polčas veľmi kvalitný.

Škoda finálnej fázy, kde sme mohli nájsť lepšie riešenia a aspoň ísť do zakončenia. Do stavu 2:1 to bolo otvorené, za stavu 3:1 sa to uzavrelo, odchádzali nám už aj sily, čo bolo spôsobené pohárovým zápasom. Gratulujem súperovi k víťazstvu."