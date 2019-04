Zahodil nemožné. Hráč PSG je pre fatálnu chybu terčom vtipov

Zobral gól vlastnému spoluhráčovi.

7. apr 2019 o 23:36

BRATISLAVA, PARÍŽ. Bol by to jeden z najpohodlnejších gólov v jeho kariére. Aj bez jeho dotyku by sa lopta dostala do brány súpera.

Kamerunský futbalista Eric Maxim Choupo-Moting sa však namiesto gólových osláv iba neveriacky pozeral do neba.

A na internete sa stal okamžite terčom vtipov.

Ligue 1 - 31. kolo: PSG - Štrasburg 2:2 (1:2) Góly: 13. Choupo-Moting, 82. Kehrer - 26. Da Costa, 38. Goncalves

Hráč parížskeho Saint-Germain mohol v stretnutí 31. kola najvyššej francúzskej súťaže Ligue 1 proti Racingu Štrasburg poslať svoj tím do priebežného vedenia 2:1.

Bol by to jeho druhý gól v stretnutí.

Loptu, ktorá po oblúčiku jeho spoluhráča Christophera Nkunkua smerovala do brány, však trafil tak nešťastne, že sa odrazila do žrde a následne späť do ihriska.

Parížsky klub doma napokon so Štrasburgom remizoval 2:2.

V prípade výhry sa mohli hráči Saint-Germain tešiť z domáceho titulu, takto musia oslavy odložiť minimálne o týždeň.