Káder hádzanárov je kompletný. V takej situácii som ešte nebol, vraví tréner Jensen

Kormidelník Slovenska riešil netradičné problémy.

8. apr 2019 o 13:06 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí hádzanárski reprezentanti absolvujú počas tohto týždňa dva kvalifikačné zápasy v boji o účasť na majstrovstvách Európy mužov 2020.

Zverenci dánskeho trénera Heineho Ernsta Jensena sa predstavia v stredu 10. apríla o 18.45 h vo Faenze, kde si zmerajú sily s domácim tímom Talianska a rovnakého súpera privítajú v nedeľu 14. 4. o 17.00 h v odvete v Považskej Bystrici.

V oboch súbojoch s outsiderom 7. skupiny bude cieľom Slovákov naplno bodovať, aby si udržali šancu postúpiť na kontinentálny šampionát. "Tešíme sa na zápasy a pokúsime sa podať čo najlepšie výkony. Zatiaľ sa sústredíme predovšetkým na stredajší zápas," uviedol Jensen na pondelkovom brífingu.

Tréner sa ku konfliktu nevyjadruje

Dánsky kormidelník mal však plnú hlavu starostí ešte pred nedeľňajším zrazom. Do nominácie okrem tradičných zdravotných problémov zasiahli aj ospravedlnenia, ku ktorým hráčov Tatrana Prešov "donútilo" rozhodnutie majiteľa klubu.

Miloslav Chmeliar nechce reprezentantom SR platiť mzdu počas akcií národného tímu (ani v prípade zranenia na nich počas doby liečenia, pozn.), a tak sa oni vzdali nateraz reprezentačného dresu. V nominácii na Taliansko figurovala pätica Prešovčanov (T. Straňovský, Rábek, D. Krok, L. Urban, Rečičár).

"Ocitol som sa v zaujímavej situácii, v ktorej som predtým nikdy nebol, ale nebudem to bližšie komentovať, pretože to nie je v mojej kompetencii. V 28-člennej širšej nominácii boli hráči, ktorých sme teraz zaradili do 15-členného kádra, ktorý máme k dispozícii."

,,Je to smutné, že viacero hráčov je zranených, ale otvára to šancu pre ďalších hráčov, ktorí môžu ukázať svoje schopnosti smerom do budúcnosti. Je to pre nás smola, zranenia nikdy nie sú dobré," poznamenal k udalostiam súvisiacich so zložením kádra Heine Ernst Jensen, ktorý sa bude spoliehať na tvorcu hry Ľubomíra Ďuriša.

V Európe neexistuje slabý výber

"Chýbajú nám nejakí hráči, ale pokúsime sa to nejako poskladať a zodpovedne sa pripraviť. Každý z nás chce vyhrať tieto dva zápasy, lebo je to vzhľadom na ďalší vývoj v skupine potrebné. My sa musíme sústrediť na seba a náš výkon. Keď nevyhráme nad Talianskom, nemôžeme myslieť na postup," povedal Ľ. Ďuriš a na adresu najbližšieho súpera dodal:

"Máme informácie, v akých kluboch pôsobia Taliani. Uvidíme, v akom zložení proti nám nastúpia. Rozoberieme si ich na videu. Slabý súper v Európe však už neexistuje."

Z pôvodnej 20-člennej nominácie nie sú k dispozícii piati Prešovčania, ako aj Branislav Cigáň (Dukla Praha) a Dávid Michalka (MHK Piešťany) a vo výbere nefiguruje ani tretí brankár Michal Martin Konečný (HKM Šaľa), ktorý sa mal pôvodne pridať k mužstvu po návrate z Talianska.

Dodatočne dostali pozvánku krídelník HK Agro Topoľčany Juraj Briatka, spojky Tomáš Vallo z MŠK Považská Bystrica a Marek Kováčech z nemeckého 1. VfL Postupim.

Slovenskí hádzanári majú rovnako ako ich najbližší talianski súperi po dvoch jesenných vystúpeniach proti favoritom 7. kvalifikačnej skupiny Maďarsku a Rusku na bodovom konte nulu.

Nominácia hádzanárskej reprezentácie Slovenska na zápas kvalifikácie ME 2020 vo Faenze proti Taliansku (10. 4.):

Brankári:

Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.)

Michal Shejbal (Moser Medical UHK Krems/Rak.)

Pivoti:

Dominik Kalafut (Cesson Rennes Métropole Handball/Fr.),

Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.),

Šimon Macháč (MŠK Považská Bystrica), Andrej Petro (HKM Šaľa)

Krídla:

Tomáš Urban (TV Grosswallstadt/Nem.),

Juraj Briatka (HK Agro Topoľčany)

Spojka: