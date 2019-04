Inter nedal doma ani gól. Musíme skončiť nad čiarou, vraví Škriniar

Milánu sa nedarí podľa predstáv.

8. apr 2019 o 13:14 SITA

https://www.digisport.sk/banner-sport/?vimeo_video_id=328967905

MILÁNO. Futbalisti talianskeho klubu Inter Miláno druhýkrát po sebe nezvíťazili v domácom ligovom zápase. Pred vlastnými fanúšikmi navyše opäť ani raz neskórovali. Inter na San Sire pred týždňom nestačil na Lazio Rím (0:1).

Následne v stredu triumfoval na ihrisku FC Janov (4:0), no v nedeľu opäť doma nevyhrali. Proti bola Atalanta Bergamo, ktorá vďaka bezgólovej remíze môže na 5. mieste stále "živiť nádej" na prienik do Ligy majstrov, keďže sedem kôl pred koncom súťaže má na konte rovnaký počet bodov (52) ako štvrtý AC Miláno. Inter je tretí (57).

"Myslím si, že sme si vytvorili viac šancí ako súper a zaslúžili sme si vyhrať. Bohužiaľ, neboli sme schopní streliť gól, aj keď po fyzickej stránke sme na tom boli veľmi dobre," uviedol pre oficiálny klubový web Interu slovenský stopér Milan Škriniar.

Milánčania v súčte všetkých súťažných vystúpení doma neskórovali už tri zápasy, predtým odvete osemfinále Európskej ligy 2018/2019 podľahli Eintrachtu Frankfurt (0:1) a so súťažou sa rozlúčili.

Podľa Škriniara však v zápase s Atalantou Bergamo bolo vidieť na hre Interu zlepšenie. "V porovnaní s predchádzajúcim stretnutím sme hrali určite lepšie," myslí si 24-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom.

"Neinkasovali sme, a to je vždy dôležité. Do konca sezóny zostáva ešte mnoho zápasov a musíme sa ich snažiť vyhrať. V boji o miesto v LM máme menší náskok pred ďalšími tímami, ale nemôžeme o tom premýšľať. Musíme iba urobiť všetko pre to, aby sme skončili 'nad čiarou'. Teraz pôjdeme do Frosinone, kde to bude ťažký duel, ale musíme vyhrať," zakončil Milan Škriniar.