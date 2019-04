Okolo Flámska? Videl som samých zbabelcov, vraví šéf veľkého tímu

Peter Sagan sa už teší na Paríž - Roubaix.

8. apr 2019 o 16:50 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. História si vraj pamätá len víťazov. Podľa tohto meradla Talian Alberto Bettiol doteraz vlastne ani neexistoval.

V nedeľu senzačne vyhral klasiku Okolo Flámska. Pred štartom ho na víťazstvo nepasoval zrejme nik.

Preteky však okrem prekvapivého víťaza ukázali viac zaujímavých vecí.

Napríklad to, že aj dominantný tím ako Deceuninck - QuickStep môže dopadnúť neslávne. Ukázalo sa, že všetci jeho lídri, a boli štyria, mali buď zlý deň, alebo doplatili na zdravotné problémy z predchádzajúcich dní.

Favoriti jazdili zbabelo

Deceuninck bol v nedeľu takmer neškodný. S výnimkou mladého Kaspera Asgreena, ktorý mal štyrom lídrom kryť chrbát. Teda pomáhať im.

Namiesto toho si sám vybojoval druhé miesto.

Prečítajte si tiež: Pred pretekmi zabával. Ako Sagan bojoval na Okolo Flámska

Šéf Deceunincku Patrick Lefevere bol po pretekoch dosť kritický. Nie však k vlastným jazdcom, ale naopak k súperom. A spomínal aj Petra Sagana.

„Boli to zvláštne preteky a veľmi defenzívne. My sme pritom obetovali dvoch jazdcov a ešte sme neskôr nasadili Kaspera Asgreena. Ak by som dal bokom diplomatický tón, tak som na Okolo Flámska videl samých zbabelých favoritov. Je to trochu kruté, ale vnímam to tak," hovoril Lefevere pre denník Het Nieuwsblad.

Vyzdvihol výkony Matieua van der Poela či Grega van Avermata, ale pozastavil sa nad Saganom.