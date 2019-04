Šatan pri hráčoch z NHL čaká na výstupné testy: Niektorí by mohli prísť ešte pred zápasom s Českom

Richard Pánik je podľa generálneho manažéra reprezentácie nastavený písť.

8. apr 2019 o 18:08 SITA a TASR

PIEŠŤANY. Ani v úvode ďalšieho bloku spoločnej prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie na májové majstrovstvá sveta ešte nie je známe, ktorí hráči zo zámorskej NHL doplnia káder výberu SR.

Generálny manažér Miroslav Šatan však na pondelkovom zraze v Piešťanoch prezradil, že všetci slovenskí hokejisti sú pozitívne naladení.

Pánikova poistka

“Konkrétne údaje budú známe na konci aktuálneho týždňa. Všetci chalani sú pozitívne nastavení, aby sa pripojili k tímu čo najskôr. Teraz majú rôzne výstupné testy a lekárske prehliadky. Počas ďalších dní s nimi budeme komunikovať opäť,“ povedal Šatan.

“Spomedzi tých, ktorí už skončili, je rozhodnutie na hráčoch, či chcú reprezentovať. Môže sa stať, že tam budú zdravotné problémy,“ pokračoval.

Veľkým otáznikom v ostatných týždňoch bol príchod útočníka Arizony Coyotes Richarda Pánika. V zámorí sa mu totiž končí zmluva. “Rišo je nastavený prísť, je tam potrebné doriešiť nejaké veci okolo poistky. Poistka je otázka času a peňazí,“ informoval GM.

Šatan sa už v závere minulého týždňa rozprával s útočníkom Montrealu Canadiens Tomášom Tatarom aj obrancom Ottawy Senators Christiánom Jarošom.

“Ešte sa budeme s nimi baviť po prehliadkach o konkrétnych dátumoch,“ dodal niekdajší vynikajúci hokejový útočník a priblížil aj termíny možných príchodov hráčov zo zámoria.

“Niektorí by mohli prísť ešte skôr ako na zápasy s Českom, ale detaily budú známe neskôr,“ myslí si Šatan.

Posily z AHL

Okrem posíl z NHL je v hre aj možný príchod hráčov z nižšej zámorskej súťaže AHL. Po konci základnej časti bude voľný krídelník Binghamtonu Devils Marián Studenič.

"Som v kontakte s jeho agentom, bavili sme sa o tejto možnosti. Sezóna sa mu skončí 14. apríla, uvidíme, aká bude vtedy situácia v reprezentácii, či bude priestor na to, aby sme ho vyskúšali v niektorom z ďalších prípravných blokov," povedal Šatan. U ostatných hráčov z farmárskej AHL je situácia komplikovanejšia.

"Ak aj ich kluby vypadnú v play off, niektorých hráčov ako Peter Cehlárik či Marko Daňo si ich organizácie stiahnu do prvého tímu. V prípade zranení by mohli mať šancu nastúpiť v bojoch o Stanleyho pohár. V tom prípade by neboli uvoľnení pre potreby reprezentácie."

V predošlom týždni vedenie reprezentácie naznačilo, že by mohlo osloviť aj mladého brankára Dávida Hrenáka, ktorý chytá v NCAA na St. Cloud State University. "Jano Lašák (tréner brankárov, pozn. red.) je s ním v kontakte. Uvidíme, zatiaľ pracujeme s brankármi, ktorí sú tu. Pokiaľ nepríde ku krízovým situáciám, zraneniam, tak nad jeho povolaním zatiaľ neuvažujeme," dodal Šatan.