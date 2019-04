Švédsko hlási prvé posily z NHL, na Slovensko by mohol prísť aj Lundqvist

Niektorí Švédi ponuku odmietli.

9. apr 2019 o 23:20 TASR

ŠTOKHOLM. Švédska hokejová reprezentácia hlási prvé posily zo zámorskej NHL pre májové MS na Slovensku.

Podľa denníka Expressen môže tréner úradujúcich majstrov sveta Rikard Grönborg počítať s účasťou obrancu Adama Larssona z Edmontonu a útočníka Adriana Kempeho z Los Angeles Kings.

Na šampionát by mal prísť aj brankár Vancouvru Jacob Markström, ktorý potvrdil svoj štart v rozhovore pre kanadskú stanicu Sportsnet.

Larsson aj Kempe boli súčasťou zlatého kádra na vlaňajších MS v Dánsku, bek Edmontonu sa navyše dostal do All Star tímu šampionátu.

Švédsky hokejový zväz by mal potvrdiť mená prvých zámorských posíl na svojom webe v najbližšom čase.

Vedenie švédskej reprezentácie už dostalo negatívne stanoviská smerom k MS od trojice hráčov Anaheimu Hampusa Lindholma, Rickarda Rakella a Jakoba Silfverberga.

"Mrzí nás to, no všetci traja majú zranenia, ktoré si musia doliečiť. Nezostáva nám nič iné, ako to akceptovať," povedal pre Expressen Grönborg, ktorý čaká ešte na stanovisko brankára NY Rangers Henrika Lundqvista.

"Bude ešte potrebovať čas na definitívne rozhodnutie. Nechcem ho v tejto chvíli do neho tlačiť," dodal.

Švédsko sa na MS predstaví v bratislavskej B-skupine, v ktorej postupne narazí na Česko, Taliansko, Nórsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Lotyšsko a Rusko.