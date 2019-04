Slováci čakajú od Nemcov tvrdosť, Fehérváry verí v úspech v oboch zápasoch

Slovákov čaká previerka na Euro Hockey Challenge.

10. apr 2019 o 9:40 TASR

Na snímke tréning slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravným zápasom so Švédskom. V Piešťanoch, 1. apríla 2019.(Zdroj: Martin Palkovič TASR)

PIEŠŤANY. Slovenských hokejových reprezentantov čaká v druhom týždni záverečnej prípravy na domáce MS previerka s Nemeckom. V dvojzápase Euro Hockey Challenge v mestách Kaufbeuren a Garmisch-Partenkirchen chcú zverenci trénera Craiga Ramsayho odčiniť úvodnú prehru so Švédskom (0:4) a streliť nejaké góly.

Podkonický sa pridal k tímu

Slováci zamierili do Kaufbeurenu v stredu dopoludnia a priamo v dejisku úvodného zápasu absolvujú večerný tréning.

Ramsay a generálny manažér zobrali do Nemecka dokopy 25 hráčov, oproti prvému týždňu prípravy pribudli útočníci Popradu Patrik Svitana a Dávid Bondra, Rastislav Špirko, Michal Chovan a Milan Kytnár z HKM Zvolen a obrancovia Patrik Koch z HC Košice a Martin Fehérváry zo švédskeho HV 71.

“ Dobre bránia, hrajú dobre do tela a sú agresívni, tie dva zápasy nás poriadne preveria. „ Dávid Bondra

Naopak, v príprave sa skončilo účinkovanie obrancov Adama Jánošíka, Petra Tršku a útočníkov Dávida Grígera, Andreja Kudrnu a Tomáša Mikúša. Realizačný tím už doplnil tréner Zvolena Andrej Podkonický, ktorý bude na domácich MS Ramsayho asistent spoločne s Róbertom Petrovickým a Michalom Handzušom.

Nemci postavia mix skúseností a talentu

Nový nemecký tréner Toni Söderholm nominoval na dvojzápas 25-členný káder, v ktorom figurujú aj piati strieborní medailisti zo ZOH 2018 - Gerrit Fauser, Björn Krupp, Jonas Müller, Marcel Noebels a Leonhard Pföderl.

Rovnako je v tíme aj päť nováčikov. Okrem trojice dodala všetkých hráčov domáca DEL, Dominik Bokk prišiel zo švédskeho Växjo Lakers a Marc Michaelis s Parkerom Tuomiem z Minnesota State University v zámorskej NCAA. Fínsky kouč Söderholm zatiaľ nemôže počítať s mnohými skúsenými hráčmi, ktorí ešte bojujú v play off.

"Je to mix skúsenejších hokejistov a talentovaných mladíkov. Dlho som čakal na tento moment a už sa teším na zápas," povedal.

Bondra varuje pred tvrdosťou

Mladík Martin Fehérváry verí, že Slováci pretrhnú streleckú smolu zo zápasu so Švédmi a obe stretnutia vyhrajú.

"Sú na tom podobne ako my, ešte určite nebudú mať kompletný tím. Podľa toho, čo hrali minulý rok, budú dobrí v defenzíve a určite budú dobre napádať. Máme tím na to, aby sme vyhrali oba zápasy. Proti Švédom sme nedali ani gól, ale myslím si, že teraz to zmeníme. Musíme sa zlepšiť v ofenzíve," povedal.

Slováci majú s Nemeckom priaznivú bilanciu, z 57 vzájomných zápasov vyhrali 32, raz remizovali a 24-krát ťahali za kratší koniec. Aj celkové skóre hovorí v ich prospech 144:127. Navyše s nimi ťahajú štvorzápasovú víťaznú sériu, poslednú prehru utŕžili v máji 2017 na MS v Kolíne, keď domácim podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch. Následne vyhrali štyri stretnutia na klziskách súpera.

"Myslím si, že medzištátne zápasy sú už dosť vyrovnané, väčšina mužstiev je na podobnej úrovni. Nemci hrajú viac fyzicky ako Švédi, tí to majú predsa len postavené na technike a korčuľovaní. Uvidíme, čo tie dva zápasy prinesú," uviedol Dávid Buc. Aj Bondra varoval pred ich napádaním a pevnou defenzívou.

"Dobre bránia, hrajú dobre do tela a sú agresívni, tie dva zápasy nás poriadne preveria," teší sa útočník Popradu.

Zápasy s Nemeckom sú na programe vo štvrtok 11. apríla o 19.00 h na Zimnom štadióne v Kaufbeurene a v sobotu 13. apríla o 20.00 h v Garmisch-Partenkirchene. Po dvojzápase čakajú Slovákov v rámci záverečnej prípravy na MS súboje s Rakúskom v Salzburgu a Innsbrucku (19. a 20. apríla) a s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla).

Duel proti Veľkej Británii odohrajú v Poprade (4. mája 2019) a generálkou na svetový šampionát bude zápas s Nórskom v Michalovciach (7. mája 2019).

Nominácia Slovenska pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge: Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 43/0), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 3/0) Obrancovia: Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 48/5), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 18/1), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 17/0), Martin Chovan (HC 07 Detva, 8/1), Patrik Koch (HC Košice, 4/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 12/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 115/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 23/0) Útočníci: Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 60/12), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 27/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 52/4), Michal Chovan (HKM Zvolen, 8/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 13/0), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4), Adam Liška (Slovan Bratislava, Rus./KHL, 3/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 22/1), Dávid Bondra (HK Poprad, 21/4), Ladislav Nagy (HC Košice, 109/33), Matej Paulovič (Mountfield HK, ČR, 19/3), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 11/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 15/0), Radoslav Tybor (Vítkovice, ČR, 42/4)