Balotelli si už možno do konca sezóny nezahrá, súperovi zlomil nos

Talianskemu futbalistovi hrozí osemzápasový trest.

10. apr 2019 o 10:49 SITA

MARSEILLE. Futbalista francúzskeho Olympique Marseille Mario Balotelli si možno už nezahrá do konca sezóny 2018/2019.

Kontroverzný taliansky útočník čelí hrozbe osemzápasového dištancu. Dvadsaťosemročný rodák z Palerma mal v zápase Ligue 1 proti Girondins Bordeaux (0:2) zlomiť nos svojmu súperovi Pablovi Castrovi.

Balotelli svojho soka trafil lakťom do nosa v situácii, keď ani jeden z nich nebol pri lopte a rozhodcovia preto túto situáciu v rámci stretnutia nezachytili.

Dodatočne ju však bude vyšetrovať disciplinárna komisia najvyššej francúzskej súťaže na základe dostupného obrazového materiálu zo spomenutého duelu.

Talian, ktorý po prestupe z Nice do Marseille strelil 7 gólov v 10 ligových zápasoch, už v prípade uloženia osemzápasového trestu do konca sezóny nezasiahne do ligového diania.