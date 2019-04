Druholigové tímy budú mať od budúcej sezóny novú povinnosť, zväz ich motivuje benefitmi

Výkonný výbor SFZ schválil niekoľko zaujímavých noviniek.

10. apr 2019 o 12:49 SITA

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (VV SFZ) na minulotýždňovom zasadnutí schválil niekoľko zaujímavých bodov programu. Jedným z nich je aj zvýšenie podpory talentovaných slovenských hráčov v II. lige.

Ako vyplýva zo schváleného materiálu, ktorý agentúre SITA poskytol vedúci oddelenia riadenia súťaží a predseda komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik, od súťažného ročníka 2019/2020 vznikne klubom druhej najvyššej slovenskej súťaže povinnosť postaviť vo všetkých stretnutiach minimálne jedného hráča s občianstvom SR vo vekovej kategórii do 21 rokov, tzn. ročník narodenia 1999 a mladší.

Finančná motivácia pre kluby

Po vyhodnotení jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 VV SFZ rozhodne, či od ďalšej sezóny 2020/2021 budú musieť taktiež nastupovať v súťažných stretnutiach povinne jeden, resp. dvaja hráči.

SFZ zavedením tohto pravidla zároveň finančne motivuje všetky druholigové kluby, a to rôznymi benefitmi. Najskôr však musí byť splnené prvé pravidlo, aby v súťažnom stretnutí nastúpil za klub v základnej zostave jeden talentovaný hráč do 21 rokov so štátnym občianstvom SR.

Ak daný klub dodrží podmienku, že v súťažnom zápase nastúpi počas celého priebehu jeden takýto talentovaný slovenský mladík, zinkasuje za toto stretnutie benefit vo výške 200 eur.

Ďalších 400 eur (dovedna 600 eur, pozn.) za jedno stretnutie môže druholigista získať vtedy, ak v súťažnom dueli počas celého jeho priebehu budú na hracej ploche dvaja talentovaní hráči do 21 rokov so slovenským občianstvom, pričom musí byť dodržaná aj podmienka, že sa v predmetnom stretnutí objavia na trávniku súčasne maximálne traja zahraniční hráči s občianstvom iným ako SR.

Šanca pre dorastencov

"Chceli by sme, aby druholigové kluby dávali viac šancí nielen mladým talentovaným hráčom, ale celkovo slovenským futbalistom. Od budúcej sezóny budú na dorasteneckej úrovni dve druhé ligy, čo má tiež k tomu prispieť. Aj týmto krokom chceme dorastencov z druhých líg motivovať, aby videli perspektívu presadenia sa v seniorských druholigových kluboch a aby nám talentovaní mladíci nekončili s futbalom už v dorasteneckom veku.

Samozrejme, ak bude tento projekt fungovať, môže tým vzniknúť podpora aj pre najvyššiu súťaž, aj keď toto momentálne nie je primárny cieľ spomenutej novinky," vysvetlil Miroslav Richtárik pre agentúru SITA.

Treba však podotknúť, že táto možnosť finančného benefitu sa netýka klubov so štatútom futbalových akadémií a taktiež klubov, ktoré majú uzatvorenú dohodu o striedavom štarte hráčov s niektorým z prvoligových klubov. Ak by došlo k situácii, že na súťažné stretnutie nastúpia traja alebo viac mladých hráčov, finančný benefit sa už nenavýši.