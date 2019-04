Cibulková nechcela svoj koniec avizovať vopred. Spravila to pre fanúšikov

Proti Brazílii sú Slovenky favoritkami.

10. apr 2019 o 15:21 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V posledných rokoch je medzi slovenskými tenistkami jasnou jednotkou. Pred dvoma rokmi dokonca dosiahla najvyššie rebríčkové postavenie slovenského tenistu v histórii.

Bola štvrtá na svete a vyrovnala umiestnenie Miloslava Mečířa.

Dominika Cibulková však ohlásila, že o necelé dva týždne ukončí reprezentačnú kariéru. V Pohári federácie nastúpi naposledy 20. a 21. apríla.

Slovensky v Bratislave privítajú Brazíliu v rámci súboja o účasť v II. svetovej skupine.

Kapitán vedel, že príde o jednotku

„Bude to môj rozlúčkový a posledný fedcupový zápas. Mám radosť, že mám príležitosť si zahrať pred domácim publikom. Fed Cup bol pre mňa veľkou motiváciou. Keď som bola menšia, vyrastala som na tejto súťaži a verím, že môj posledný zápas dopadne dobre,“ vravela 29-ročná tenistka.

Cibulková vo Fed Cupe Debutovala v roku 2005 ako šestnásťročná v súboji proti Thajsku.

Celkovo odohrala 40 fedcupových zápasov, z nich 21 bolo víťazných. Vo dvojhre má bilanciu 20:11. Vo štvorhre 1:8.

V rámci Fed Cupu postúpila s tímom najďalej do semifinále v roku 2013.

Proti Brazílii nastúpi vo Fed Cupe naposledy.

Cibulková sa lúči s tímovou súťažou po štrnástich rokoch. V Pohári federácie debutovala v roku 2005 v Thajsku.

Nad rozlúčkou vo Fed Cupe uvažovala už dlhšie. Ľudia v jej tíme aj tréner Matej Lipták o tom vedeli.

Pre Liptáka je to o to nepríjemnejšia správa, že je zároveň kapitánom fedcupového tímu.

„Určite to pre neho nie je ľahké. Ale prijal to. Nebolo to preňho prekvapenie. Rátal s tým, že to môže prísť,“ vysvetľuje Cibulková.

Pôvodne uvažovala, že nebude vopred avizovať, že pôjde o jej posledný zápas. Obávala sa, že to môže priniesť väčší stres a viac emócií.

„Ale fanúšikovia si to zaslúžia. Oznámila som to kvôli nim. Je to vlastne taký zápas pre nich," uviedla.

Prehra v boji o finále ju stále mrzí

V kariére odohrala slovenská tenistka spolu 40 fedcupových zápasov, z nich 21 vyhrala. Najradšej spomína na dva momenty.