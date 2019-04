Slovenskí hádzanári prekvapivo prehrali v Taliansku, v kvalifikácii sú stále bez bodu

Slováci neuspeli ani vo štvrtom stretnutí.

10. apr 2019 o 20:52 (aktualizované 10. apr 2019 o 21:51) SITA, TASR

ME v hádzanej 2020 - kvalifikácia, 7. skupina

Taliansko - Slovensko 26:23 (12:9) Najviac gólov za Taliansko: Sonnerer 7 Zostava a góly SR: Žernovič, M. Shejbal - D. Kalafut 1, Slaninka 2, Petro 1, Š. Macháč, T. Urban 2, J. Briatka 4, M. Mikita 5, Ľ. Ďuriš, J. Mikita 6, Kováčech 2, Korbel, Vallo, Prokop Pok. hody: 7/3 - 5/3, vylúčení: 3 - 4, rozhodovali: Canbro a Kliko (obaja Švéd.), 4000 divákov Priebežná tabuľka >>>

FAENZA. Hádzanári Slovenska nezabodovali ani vo svojom treťom vystúpení v II. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy mužov vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. - 26. január 2020).

Vo výrazne oslabenom zložení podľahli v stredajšom stretnutí tretieho kola 7. skupiny vo Faenze domácim Talianom 23:26.

Zverenci trénera Heineho Ernsta Jensena vinou zaváhania s outsiderom klesli po polovici kvalifikačných bojov s nulou na konte na poslednú štvrtú priečku.

Ak si chcú Slováci udržať aspoň teoretickú nádej na postup, musia v odvete Talianov bezpodmienečne zdolať a ešte k tomu najlepšie vyšším ako trojgólovým rozdielom.

Zápas Slovensko - Taliansko je v Považskej Bystrici na programe v nedeľu 14. apríla od 17:00.

Na kontinentálny šampionát hádzanárov v roku 2020 sa kvalifikujú prví dvaja z jednotlivých skupín a aj štyri najlepšie z ôsmich tímov na tretích priečkach v skupinách.

Tabuľka 7. skupiny kvalifikácie

1. Maďarsko 2 2 0 0 60:44 4 b 2. Rusko 2 2 0 0 56:41 4 b 3. Taliansko 3 1 0 2 68:87 2 b 4. Slovensko 3 0 0 3 66:78 0 b

Hlasy po stretnutí

Heine Ernst Jensen, tréner SR: "V našej hre bolo veľa chýb. V prvom polčase bola obrana v poriadku, ale v útoku sme sa dopustili množstva jednoduchých zaváhaní. Nedokázali dávať loptu rýchlejšie z ruky, zrýchliť hru. Najlepší úsek v ofenzíve sme predviedli, keď sme hrali siedmi proti šiestim, z piatich útokov sme štyrikrát skórovali. Do kolien nás však zrážali detinské chyby v momentoch, ked sme sa mohli dostať späť."

Ľubomír Ďuriš, stredná spojka SR: "Najmä v prvom polčase sme zahodili veľa šancí a domáci nám odskočili. Trápili sme sa v útoku, nešla nám hra na rýchle protiútoky. Celkovo nám toho viac dnes nefungovalo."

Matej Mikita, spojka SR: "Hrali sme pomaly. Keď sa nechytíme v prvom polčase, tak sa potom už ťažko rozbieha. Vždy, keď sme mali možnosť sa dotiahnuť, tak sme spravli hlúpu technickú chybu."

Marián Žernovič, brankár SR: "Žiaľ, výkon nášho celého mužstva dnes nestačil. Ja som tiež mohol zachytať lepšie. Ťažko sa to hodnotí. Chýbali nám nejakí chalani, na to sa však vyhovárať nemôžeme. Musíme hrať s tým, čo máme. Jednoducho, takýto výkon si reprezentácia nezaslúži. Nehovorím, že sme nebojovali, ale mohli sme dať do toho viac."