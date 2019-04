Výhovorky nepomohli. Costa si pre urážku rozhodcovej matky do konca sezóny nezahrá

Futbalista bude za urážky pykať.

11. apr 2019 o 12:48 (aktualizované 11. apr 2019 o 14:09) SITA

MADRID. Španielsky futbalista Diego Costa dostal osemzápasový trest za urážku rozhodcu a jeho matky v sobotňajšom ligovom zápase jeho Atlética Madrid na pôde FC Barcelona (0:2).

Pre 30-ročného rodáka z Brazílie to znamená, že do konca sezóny 2018/2019 už nezasiahne do diania v rámci najvyššej španielskej súťaže La Ligy.

V nej totiž zostáva odohrať sedem súťažných duelov, čo znamená, že trest kontroverzného zakončovateľa sa presunie aj do nasledujúcej sezóny.

Diego Costa v spomenutom dueli urazil rozhodcu Jesúsa Gila Manzana vo chvíli, keď arbiter neodpískal údajný faul v podaní Arthura Mela.

Útočník Atlética sa cítil byť poškodený, nenechal to len tak a povedal rozhodcovi úprimne, čo si o ňom myslí.

Ďalšie vulgarizmy adresoval aj jeho matke a previnil sa aj fyzickým kontaktom s hlavným rozhodcom, za čo si vyslúžil červenú kartu v 28. minúte.

Okrem spomenutého trestu zaplatí aj pokutu 6000 eur.