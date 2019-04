Kedysi to bola umývareň. Sagan si sám umiestnil plaketu vedľa legiend

Sagan je v sieni slávy v Roubaix.

11. apr 2019 o 18:44 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou viac ako sto víťazstiev. Vo väčšine prípadov dostal trofej, kyticu a fľašu šampanského.

To platí aj pre klasiku Paríž - Roubaix. S jedným rozdielom.

Jedny z najstarších pretekov majú tradíciu, že mená víťazov postupne pridávajú v historickej budove, kde bola kedysi umyváreň so sprchami.

Sagan vedľa Merckxa i Cancellaru

Na kamenných blokoch v jednotlivých kójach sú mená najväčších osobností. Vo štvrtok k nim pribudlo meno vlaňajšieho víťaza.

Peter Sagan si nalepil malú plaketu so svojím menom na jednu z nich.

Sprchy pri velodróme v Roubaix sú historickým miestom, ktoré sa postupne premenilo na sieň slávy.

Gilberta nahnal do sprchy šéf

Budovu postavili v štyridsiatych rokoch minulého storočia. Po pretekoch bolo bežné, že cyklisti sa v nich umývali.

Lenže postupne prišli do cyklistiky tímové autobusy, ktoré pretekárom poskytli komfort a súkromie.

V starej budove sa zvyknú umývať len tí, ktorí túžia po nostalgii. Belgičan Philippe Gilbert spomína, že v roku 2007 ich tam šéf tímu FDJ prosto nahnal.

„Bol to môj prvý štart na Roubaix. Marc Madiot nás všetkých prinútil, že tam musíme ísť, miesto toho aby sme šli do autobusu. Dnes sem zájdem, pretože je to miesto, ktoré dýcha históriou,“ opisoval Gilbert.

„Aspoň raz v kariére by sa tu každý cyklista mal umyť. Je to výnimočné miesto. Kedysi sa tu umýval Eddy Merckx a ďalšie osobnosti. Odohráva sa tu dôležitá časť histórie,“ vraví pre VeloNews Servais Knaven, víťaz Roubaix z roku 2001.

Zima a žiadne súkromie

Sprchy sú stále funkčné a v minulosti tu vzniklo viacero legendárnych záberov. Zničení, ubolení a špinaví cyklisti zmývajú zo seba prach a pot.

V zničených jazdcoch sa mieša sklamanie z výsledku s úľavou, že majú náročný deň za sebou.

„Každý rok sem zvyknem zájsť. Je to symbolické, pretože je to na záver jednej časti sezóny,“ opisuje pre VeloNews Roger Hammond.

„Nie je to miesto, kde by ste si tú sprchu veľmi užili. Je tam zima, nemáte súkromie, ale svojím spôsobom je to krásne. Sú to preteky, ktoré volajú peklo, tak aj sprchy sú také,“ dodáva Hammond.

Dnes je táto budova súčasťou múzea v Roubaix.

Víťazstvo spred roka bude na Paríž - Roubaix obhajovať Peter Sagan v nedeľu. Podľa predpovede má byť opäť slnečno. Počas slávnej klasiky nepršalo už 17 rokov.