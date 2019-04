Kovaľčuk, Anisimov či Dadonov. Rusko príde na Slovensko s viacerými hviezdami

Rusi zverejnili predbežnú nomináciu.

11. apr 2019 o 22:09 SITA

MOSKVA. Ruská hokejová federácia (FHR) na svojej oficiálnej webovej stránke zverejnila predbežnú nomináciu národného tímu na blížiaci sa májový svetový šampionát v Bratislave a Košiciach.

V devätnásťčlennom výbere figuruje okrem hráčov Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) aj osmička hokejistov zo zámorskej NHL.

K hviezdnemu Iľjovi Kovaľčukovi a Arťomovi Anisimovovi sa pridali Jevgenij Dadonov, Vladislav Namestnikov, Jegor Jakovlev, Iľja Ľubuškin a Ivan Provorov.

Zatiaľ jediným brankárom v ruskom tíme je Alexandar Georgijev z New Yorku Rangers.

Nad dvomi posilami z NHL však stále visí otáznik. Ivan Provorov čaká na podpis novej zmluvy s Philadelphiou a zo zranenia zotavujúci sa Jevgenij Dadonov musí ešte prejsť v klube lekárskou prehliadkou.

Nejasná je aj situácia okolo Nikitu Guseva, ktorý by mal zamieriť do Severnej Ameriky a v play off NHL pomôcť Vegas Golden Knights.

Rusko - predbežná nominácia na MS v hokeji 2019

Brankár:

Alexandar Georgijev (New York Rangers/NHL)

Obrancovia:

Arťom Zub ,

, Dinar Chafizullin ,

, Vladislav Gavrikov (všetci SKA Petrohrad),

(všetci SKA Petrohrad), Arťom Sergejev (Salavat Julajev Ufa),

(Salavat Julajev Ufa), Iľja Ľubuškin (Arizona Coyotes/NHL),

(Arizona Coyotes/NHL), Jegor Jakovlev (New Jersey Devils/NHL),

(New Jersey Devils/NHL), Ivan Provorov (Philadelphia Flyers/NHL).

Útočníci: