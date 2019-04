Trpišovský po domácej prehre neskrýval sklamanie: Rozhodla jediná chyba

Slavia hrala s Chelsea vyrovnanú partiu.

12. apr 2019 o 8:04 TASR

PRAHA. Tréner futbalistov Slavie Praha Jindřich Trpišovský po úvodnom štvrťfinále Európskej ligy UEFA neskrýval sklamanie.

Jeho tím v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Miroslavom Stochom odohral proti londýnskej Chelsea vyrovnanú partiu, favorita potrápil a dlho držal bezgólovú remízu.

V 85. minúte však domáci inkasovali po hlavičke Marca Alonsa a pred budúcotýždňovou odvetou na Stamford Bridge sú v zložitej pozícii.

Silný prvý polčas

"Súper ukázal produktivitu. Spravili sme jedinú chybu a Chelsea ju dokázala potrestať. Verili sme, že proti tretiemu tímu tabuľky anglickej Premier League môžeme uspieť.

Nevyšlo to, takže som sklamaný. Hráčom nemám čo vyčítať, dali do toho všetko. Bola tam z ich strany obrovská snaha a nasadenie. Skončilo sa to žiaľ tým najhorším možným spôsobom - domácou prehrou a bez streleného gólu. Tento výsledok nám naštrbil postupové plány," citoval Trpišovského portál idnes.cz.

Kouč Slavie pochválil svojich zverencov za výkon v prvom polčase. "Keby sme tak hrali celých 90 minút, konečný výsledok by bol zrejme iný. Po prestávke sme však poľavili, veľa sme behali bez lopty. Aj napriek tomu sme si vypracovali dve šance, no ani jednu sme nepremenili.

V koncovke sme neboli dostatočne dôrazní. Súper dokázal z dvoch gólových príležitostí trafiť brvno a streliť krásny gól. Padol po našej chybe. V strede ihriska sme stratili loptu a nedokázali sme zachytiť nábeh ľavého obrancu," dodal Trpišovský.

Bořil zbúral najväčšiu šancu domácich

Jednu z najväčších šancí Slavie mal pravý obranca Jan Bořil, stroskotal však na brankárovi Kepovi. Po zápase si sypal popol na hlavu. "Bola to stopercentná šanca, zápas sa mohol vyvíjať úplne ináč. Cítim veľké rozčarovanie. Odohrali sme parádny zápas, vyrovnali sme sa poprednému európskemu tímu.

Zaslúžili sme si streliť gól. Počas celého duelu sme dreli a ukázali sme, že sa nemusíme báť ani súperov zvučného mena," uviedol Bořil pre klubový web Slavie.

Chelsea natiahla sériu bez prehry v EL na 14 zápasov. Brazílsky krídelník Willian však priznal, že v Edene to pre "The Blues" nebola žiadna prechádzka. "Bol to veľmi náročný zápas, Slavia má kvalitný tím, proti ktorému je veľmi ťažké hrať s vysokým napádaním.

Domáci nakopávali dlhé lopty a krajní obrancovia podnikali nebezpečné útoky po krídlach. Gól na súperovej pôde má pre nás cenu zlata, Marco Alonso si perfektne nabehol na môj center. Dosiahli sme skvelý výsledok, ktorý nám pred odvetou dodá veľa sebavedomia," mädlil si ruky Willian.