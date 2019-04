Ak chcú Slováci pomýšlať na ME v hádzanej, v odvete proti Talianom musia vyhrať

Slovensko navyše potrebuje vyhrať aspoň trojgólovým rozdielom.

12. apr 2019 o 12:04 SITA

BRATISLAVA/POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári Slovenska sa po polovici II. fázy kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy v hádzanej mužov vo Švédsku, Rakúsku a Dánsku (10. - 26. 1. 2020) ocitli v nezávideniahodnej situácii.

Pred začiatkom odvetnej časti bojov v 7. skupine sú bez zisku bodu na poslednom 4. mieste a pod reálnou hrozbou, že dve kolá pred koncom kvalifikácie môžu byť von z hry o postup, na ktorý si teoreticky vzhľadom na kvalifikačný systém (postupujú prví dvaja z každej skupiny a aj štyria najlepší z 3. priečok v jednotlivých skupinách) môžu robiť zálusk aj z 3. pozície.

Nutné víťazstvo

Na udržanie nádeje bezpodmienečne potrebujú zvládnuť nedeľňajšiu odvetu s Talianmi, ktorá sa bude hrať v Považskej Bystrici od 17.00 h (rozhodujú Pandžič a Šatordžija).

"V stredu sme Faenze neboli dostatočne dobrí. Teraz sa musíme dôkladne pripraviť, aby sme odohrali v nedeľu lepší duel. V prvom rade sa potrebujeme vyvarovať ľahkých chýb, ktorých sme sa na palubovke súpera dopustili množstvo.

“ Talianom to jednoznačne musíme vrátiť. Pevne verím, že to bude z našej strany lepšie stretnutie a vyhráme. „ Ľubomír Ďuriš

Vždy chceme vyhrať, to sa nám v Taliansku nepodarilo, preto sme boli sklamaní. Tentoraz o to viac, že sme ani nehrali dobre. Taliani náš výkon využili a zvíťazili zaslúžene," uviedol kormidelník mužov SR Heine Ernst Jensen, ktorý musel spolu so svojimi zverencami stráviť prehru 23:26 (9:12).

Mimochodom, nebola to prvá prehra hádzanárov Slovenska s Talianskom v kvalifikačných bojoch. V januári 2003 prehrali Slováci v boji o ME 2004 v Terame 27:31 (10:15).

Dôležitá bude disciplína

Slovenskí reprezentanti potrebujú nad Talianmi zvíťaziť vyšším ako trojgólovým rozdielom (pri prípadnej výhre o tri góly skórovať aspoň 27-krát, pozn.), aby mali s nimi lepšiu vzájomnú bilanciu v prípade rovnosti bodov.

"Nie sme v dobrej situácii, ale to vie každý. Chceme zvíťaziť, preto musíme podať oveľa lepší výkon, byť disciplinovaní a dodržiavať taktický koncept hry."

Slováci sa vo štvrtok predpoludním vrátili z Talianska a vzápätí sa presunuli na Považie, kde sa budú pripravovať až do nedeľňajšieho zápasu. Pätnásťčlenný káder doplnil na šestnástku tretí brankár Michal Martin Konečný (HKM Šaľa).

V Považskej Bystrici budú potrebovať aj pomoc od fanúšikov. Domácemu publiku sa v reprezentačnom drese predstaví považskobystrický odchovanec Ľubomír Ďuriš: "Talianom to jednoznačne musíme vrátiť. Pevne verím, že to bude z našej strany lepšie stretnutie a vyhráme."

V nedeľu sa v rámci 4. kola 7. skupiny môže rozhodnúť v predstihu už aj o 1. priečke. Blízko nej majú Maďari, ktorí vo štvrtok vyhrali v meste Astrachán nad Rusmi 25:19 a v Érde budú mať v rukách spečatenie prvenstva i svojho postupu na ME.