Neymarov otec vyvrátil šumy o prestupe do Realu: Chce zostať v Paríži

Brazílčan má zmluvu s PSG až do roku 2022.

12. apr 2019 o 14:15 TASR

PARÍŽ. Brazílsky futbalový reprezentant Neymar chce zostať v Paríži St. Germain, s ktorým má platný kontrakt až do roku 2022. real ma

Tvrdí to jeho otec a zároveň agent. Neymar prišiel do francúzskej metropoly v roku 2017 z Barcelony. V uplynulých mesiacoch sa v médiách objavili špekulácie o jeho možnom prestupe do Realu Madrid.

"Môj syn chce zostať v Paríži a dodržať s klubom platný kontrakt, ktorý ešte nie je ani v polovici. Prestupové šumy budú existovať vždy. Každý klub sníva o hráčovi takých kvalít.

Fanúšikov PSG však chcem ubezpečiť, že môžu byť pokojní. Neymar chce zotrvať v klube, čo najskôr sa po zranení vrátiť na trávniky a pomôcť Parížu k zisku ďalších cenných trofejí," citovala agentúra AFP slová Neymarovho otca, ktoré odzneli v rozhovore pre RMC Sport.