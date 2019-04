Petr Čech chce vyhrať Európsku ligu. Bol by to najkrajší koniec kariéry, vraví

Súťaž už raz vyhral s Chelsea.

12. apr 2019 o 15:53 SITA

LONDÝN. Štyri domáce zápasy a v každom z nich čisté konto. Taká je bilancia českého futbalového brankára Petra Čecha v drese Arsenalu Londýn, ktorou sa môže popýšiť v rámci Európskej ligy 2018/2019.

Skúsený 36-ročný gólman si udržal čisté konto aj vo štvrtkovom prvom štvrťfinálovom dueli proti SSC Neapol (2:0), čím potvrdil, že stále má čo ponúknuť. Aj vďaka nemu je tím z Emirates Stadium o krok bližšie k semifinále a posunu do bojov o víťaznú trofej. Jeho cieľ v súťaži je jasný.

"Rád by som sa rozlúčil s kariérou s trofejou nad hlavou. Bol by to pre mňa najlepší možný koniec a obrovský úspech pre celý klub," povedal po spomenutom meraní síl Petr Čech podľa webu idnes.cz. Ten už dávnejšie avizoval, že po skončení aktuálnej sezóny "zavesí kopačky na klinec".

Predtým však chce s Arsenalom zopakovať úspech, ktorý sa mu podarilo dosiahnuť aj s FC Chelsea v sezóne 2012/2013. "Kvalita Európskej ligy každý rok stúpa, pretože máte trofej a zároveň aj miestenku v Lige majstrov," doplnil rodák z Plzne.