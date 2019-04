Slovenskí mladíci prehrali aj s Rusmi. Bokroš pochválil svojich zverencov

Vyjadrenie trénera

Ernest Bokroš, tréner SR "20": "Chlapcov musím za výkon v tomto stretnutí pochváliť. Počas všetkých tretín hrali dobre, korčuľovali, držali sa na puku. Boli disciplinovaní - mali sme len dvoch vylúčených a v prvom zápase proti Rusku iba jedného. To treba pochváliť. Dali sme tri góly, ale, bohužiaľ, dostali sme dva zbytočné góly po individuálnych chybách. Ale musím povedať, že z tohto výberu nemá trištvrte mužstva medzinárodné skúsenosti, ale za dnešný výkon si zaslúžia pochvalu. Čo sa týka priebehu turnaja, ruská aj fínska dvadsiatka sú na vyššej kvalitatívnej úrovni. My sa môžeme porovnávať stále s Českom. Predpokladám, že proti Česku by sme mohli odohrať vyrovnanejší duel. Len je tam jeden otáznik: títo chlapci nie sú zvyknutí odohrať za tri dni tri ťažké zápasy. Takže pokiaľ zvládneme ten zápas po fyzickej stránke, mohlo by to byť dobré."