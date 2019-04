Budaj odchytal posledný zápas. Rozlúčili sa s ním veľkolepo

Peter Budaj odchytal posledný zápas v sezóne.

13. apr 2019 o 12:07 Jakub Benko

ONTARIO. Slovenský hokejový brankár Peter Budaj patril v tejto sezóne medzi najhorších brankárov v AHL. Pôsobil na farme Los Angeles Kings, v Ontariu Reign.

Mužstvo sa nachádza na predposlednom mieste Západnej konferencie. Budaj dohral sezónu so štatistikou 3,73 gólu na zápas a priemernou úspešnosťou 87,3 percenta.

Horšie na tom boli už len dvaja gólmani. Jedným z nich je Budajov kolega z Ontaria, Cal Petersen.

Na Budaja však v kabíne Reign nedajú dopustiť.

"Je to chlapík, ktorý svojím pracovným nasadením a správaním sa je výborným lídrom a vzorom pre celý tím. Je to veterán, ktorý zažil takmer všetko, čo sa v hokeji dá. Prežil výborné i náročné časy. Pre Cala je veľmi nápomocný," povedal tréner mužstva Mike Stothers.

Fanúšikom aj v poslednom vystúpení predviedol niečo zo svojho umenia. Proti farme Calgary Flames pochytal 34 z 37 striel.

Ontariu to na výhru nestačilo, Stockonu Heat podľahlo 2:4. Slováka po zápase vyhlásili za prvú hviezdu duelu.

Budaj sa už vyjadril, že táto sezóna môže byť jeho poslednou v rámci aktívnej kariéry.

Všetci nosili meno Budaj

"Uvidíme, ako sa veci vyvinú v lete a čo sa stane. Hokej hrám už dlhú dobu, no stále platí, že túto hru milujem a som pre ňu zapálený. Napriek tomu, už sú pre mňa dôležité aj iné aspekty v živote, najmä rodina a čas s ňou."

"Presúvať sa stále s deťmi je náročné, nie len pre mňa, ale aj pre mojich blízkych," prezradil Budaj pre oficiálny portál súťaže.

Tento signál pochopili aj v Ontariu a pre svojho obľúbenca pripravili záverečný ceremoniál so všetkým, čo k nemu patrí.

Už pred zápasom sa na ľade objavili všetci hráči v tričkách, na ktorých mali meno slovenského brankára.

,,Bolo to nečakané. Je to pre mňa veľká česť a veľmi si to vážim. Aj keď sme mali veľmi ťažkú sezónu, v kabíne sme vytvorili výbornú partiu a ťahali sme sa navzájom," povedal Budaj po poslednom vystúpení.

Emotívne video na záver

Brankár na ľad prišiel aj s celou rodinou. „Bolo skvelé mať tu manželku a deti, aby som to mohol zdieľať spolu s nimi. Keď som bol malý chlapec, otec ma zobral na otvorený ľad, nemali sme na štadióne strop, boli sme z malého mesta. Všetky tie spomienky sa mi vrátili," zaspomínal si brankár.

"Všetka tá obeta ostatných, ktorí mi vytvárali život, počnúc rodinou a rodičmi, cez všetkých ľudí, ktorí mi pomohli, trénerov, osobných trénerov, personál, rodinu, manželku, deti. Bol to veľmi emotívny moment,“ dodal.

Ontario si pripravilo ešte jedno prekvapenie - emotívne video, ktoré zachytáva prierez kariérou Petra Budaja v zámorí.

Slovák pôsobil okrem LA Kings aj v Montreale či Colorade.

„Bolo to ohromné. Bolo to skvelé. Bola to česť mať tu mojich priateľov, spoluhráčov a dokonca aj súper tomu venoval pozornosť, čo skutočne oceňujem. Bolo to veľmi milé."

"Video a všetko okolo, ste z toho smutní, trochu sa mi tlačili do očí slzy. Toto som robil celý život, tak som sa snažil na ľade nechať všetko,“ ocenil na záver Budaj.