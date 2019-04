Rekordér Graňák neposilní Slovensko na domácich MS. Sám som sa diskvalifikoval, vraví

Graňák nemá za sebou vydarenú sezónu.

13. apr 2019 o 11:37 SITA

BRATISLAVA. Blížiace sa majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku budú bez Dominika Graňáka. Dlhoročný reprezentant a so 192 zápasmi rekordér v počte reprezentačných štartov sa nezúčastní ani na prípravných kempoch pred šampionátom v Bratislave a Košiciach (10.- 26.5.).

"Mrzí ma to, ale sám som sa diskvalifikoval svojimi výkonmi. Beriem to ako realitu a správne rozhodnutie vedenia tímu. Na ich mieste by som urobil to isté. Navyše v obrane vyzerá naše mužstvo solídne. Sú tam hráči. ktorí mali oveľa lepšiu sezónu ako ja. Moja absencia je logické vyústenie zlej sezóny," uviedol Dominik Graňák v rozhovore pre denník Šport.

Graňák pred ôsmimi rokmi zažil v Bratislave "pekelnú" atmosféru "domáceho" svetového šampionátu. Aj na základe toho si myslí, že súčasných reprezentantov pred zaplnenými tribúnami košického zimného štadióna nečaká nič ľahké.

"Slovensko je hokejová krajina. Národ bude mať veľké očakávania, ale to môže byť dvojsečná zbraň. Ak ´chalanom´ vyjde vstup do turnaja, môžu sa rozbehnúť k niečomu veľkému. Ak nie, môže na všetkých doľahnúť ´deka´," myslí si 35-ročný skúsený obranca.

Graňák odohral práve skončenú sezónu v drese Hradca Králové v najvyššej českej súťaži a pripísal si iba 6 bodov v tabuľke produktivity. Jeho mužstvo nestačilo vo štvrťfinále play off na Kometu Brno 0:4 na zápasy. Pre Šport Graňák priznal, že zmení pôsobisko.

"V klube mi ponúkli predĺženie zmluvy. Vážim si to, ale rozhodol som sa to neakceptovať. Vzhľadom na nie ideálnu sezónu si na nový klub asi trochu počkám. Už nemám 25 rokov a manažéri budú asi hľadať mladších hráčov. Budem sa však pripravovať rovnako svedomito, ako keby som mal klub už istý," dodal strieborný medailista z MS 2012.