Columbus sa môže posilniť ešte počas play off. Z Petrohradu prichádza Gavrikov

V KHL sa dostal s tímom až do finále.

13. apr 2019 o 14:15 SITA

PETROHRAD. Ruský hokejista Vladislav Gavrikov má namierené do NHL. Zámorské zdroje tvrdia, že zlatý medailista zo ZOH 2018 v Pjongčangu podpíše zmluvu s Columbusom Blue Jackets, ktorý si ho vybral vo vstupnom drafte v roku 2015.

Pripojiť k tímu by sa mal už počas aktuálneho play off. Dvadsaťtriročný obranca absolvoval aktuálnu sezónu v tíme SKA Petrohrad v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), v základnej časti odohral 60 stretnutí so ziskom 20 bodov za 5 gólov a 15 asistencií.

Mimo vlasti dosiaľ nehral. Pre jedného z favoritov KHL Petrohrad sa tento súťažný ročník už skončil. Vo finále play off Západnej konferencie SKA prehral s CSKA Moskva 3:4 na zápasy.