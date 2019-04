Karviná zvíťazila na domácej pôde nad Zlínom

Predstavili sa aj slovenskí futbalisti.

13. apr 2019 o 17:53 TASR

PRAHA. V sobotňajšom zápase 28. kola najvyššej českej futbalovej súťaže zvíťazila Karviná na domácej pôde nad Zlínom 2:0.

Česká futbalová liga: 28. kolo:

MFK Karviná - FC Fastav Zlín 2:0 (1:0)

Góly: 2. Wágner, 83. Budínský

/za domácich T. Záhumenský celý zápas, J. Krivák celý zápas + ŽK, D. Guba do 70. min, M. Bukata od 89. min - Za hostí M. Rakovan odchytal celý zápas, R. Matejov do 82. min a M. Hlinka do 66. min/

SFC Opava - Sigma Olomouc 2:1 (1:1)

Góly: 16. Jursa, 83. Smola - 44. Plšek

/za hostí J. Chvátal do 88. min a M. Lalkovič od 82. min/

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 2:0 (1:0)

Góly: 7. Zajíc, 52. Hofmann

/za domácich P. Šimko od 81. min a F. Hološko od 86. min/