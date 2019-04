Bokrošovi zverenci prehrali s o rok mladšími Čechmi pred domácim publikom

Hlas po zápase:

Ernest Bokroš, tréner SR "20": "Nový ročník chlapcov do 20 rokov odohral veľmi dobrý turnaj. Nemáme možnosť sa často stretávať s takými kvalitnými súpermi, ako sú Rusko alebo Fínsko. Toto je snáď jediný turnaj, kde si s nimi môžeme zmerať sily, preto som rád, že sme mohli vidieť našich chlapcov v troch veľmi náročných zápasoch za sebou. Aj keď výsledky nie sú na prvý pohľad priaznivé, musím povedať, že som bol milo prekvapený, že po dvoch dňoch tréningu chlapci držali krok s týmito silnými súpermi. Veľmi si cením pohyb aj disciplínu. Mali sme veľmi málo vylúčených, chlapci hrali v tomto smere naozaj dobre. Ak by sme mali zopár rozdielových hráčov, ktorí by dokázali premeniť vyložené šance, aj výsledky by určite boli iné. Napriek trom prehrám však turnaj hodnotím kladne, ukázal nám, čo sme potrebovali a umožnil nám vidieť hráčov proti veľmi silným súperom."