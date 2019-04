Slováci do 18 rokov nestrelili ani gól a podľahli vysoko Fínsku

Hlas po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Viliam Čacho, tréner SR "18": "S prvými dvoma tretinami môžeme vyjadriť spokojnosť, najmä v prvej sme korčuľovali veľmi dobre a súpera sme nepustili do vyložených gólových príležitostí. V druhej tretine sme síce inkasovali dva góly, ale tie sme si v podstate strelili sami. Pri prvom sme šli vo vlastnom oslabení najprv traja na jedného, my sme gól nedali, súper však z následného brejku áno. Pri druhom góle sme si to zas dvakrát sami tečovali do vlastnej bránky. Prvé dve tretiny sme však hrali veľmi dobre, a to najmä v obrane. Smerom dopredu sme mohli byť trochu odvážnejší a tým si utvoriť viac príležitostí. V tretej tretine sme však už po individuálnych chybách a v oslabení dostali ďalšie tri góly, celú túto tretinu možno hodnotiť z našej strany ako skazenú."