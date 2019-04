Slovenka Kirnová sa stala členkou rady Európskej atletiky

Je to neuveriteľný pocit, vraví.

13. apr 2019 o 20:17 SITA

PRAHA. Delegáti kongresu Európskej atletiky (EA) v Prahe zvolili slovenskú kandidátku Annu Kirnovú do rady EA, čo je najvyšší exekutívny orgán európskej atletiky.

Z 23 kandidátov do 13-členného orgánu dostala dlhoročná generálna sekretárka Slovenského atletického zväzu (1998 - 2013) a v súčasnosti medzinárodná a športová sekretárka SAZ tretí najvyšší počet hlasov - 42 z 50 možných.

O jeden hlas viac ako Anna Kirnová získali len Francúz Jean Gracia (43) a Márton Gyulai z Maďarska. Pre slovenskú atletiku je zvolenie Anny Kirnovej obrovský diplomatický úspech, v takejto vysokej pozícii v EA ešte nijaký slovenský atletický funkcionár nepôsobil. Informuje o tom SAZ na svojom facebookovom profile.

Kirnová spomínala na históriu

"Priznám sa, že keď som uvidela na tabuli výsledky volieb, musela som si trikrát pretrieť zrak. Takéto čosi sa asi nedalo očakávať, najmä, ak sa človek uchádza o dôveru s veľkým rešpektom. Získať 42 z 50 hlasov je neuveriteľný pocit a obrovská dôvera."

Prečítajte si tiež: Američanka ide na MS vo veku 84 rokov. S istotou získa aspoň jedno zlato

,,Hoci výsledky volieb bolo ťažké odhadnúť, myslela som si skôr, že ak uspejem, tak skôr tesne ako takto jasne," skonštatovala nová členka rady EA Anna Kirnová.

Anna Kirnová vo svojej prezentácii spomenula aj to, že po rozdelení Československa začal Slovenský atletický zväz z medzinárodného hľadiska úplne od nuly. Napriek tomu sa vďaka ľuďom oddaným atletike sa rýchlo etabloval na scéne, Slovensko sa stalo medzinárodne rešpektovanou krajinou.

"Spomenula som, že každá reťaz je taká silná, aké silné jej každé každé očko," uviedla medzinárodná a športová sekretárka SAZ.

Teší sa aj prezident zväzu

"Takisto som podotkla, že by sme nemali zabúdať na tradície, na korene atletiky, no zároveň nesmieme zabúdať, že svet - atletika nie je výnimka - sa vyvíja a aj my musíme modernizovať. Zdôraznila som, že som v atletike prešla všetkými funkciami - bola som pretekárka, trénerka, funkcionárka... Poznám ju zo všetkých stránok."

Za prezidenta EA zvolili doterajšieho šéfa Nóra Sveina Arneho Hansena (nemal protikandidáta), viceprezidentmi EA sa stali Cherry Alexanderová z Veľkej Británie, Libor Varhaník z Česka a Bulhar Dobromir Karamarinov. O viceprezidentský post sa uchádzalo päť kandidátov.

"Veľmi sa tešíme, Ankin výsledok vo voľbách je aj prejav uznania európskych národných atletických federácií k práci Slovenského atletického zväzu. Naše aktivity smerom k EA sú vnímané pozitívne."

,,Samozrejme, Anka bol dobrý kandidát s obrovskými skúsenosťami v práci na zväzovej i medzinárodnej úrovni," uviedol v prvej reakcii na zvolenie Anny Kirnovej prezident SAZ Peter Korčok.