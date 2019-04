Chára a Halák sa tešili z prvej výhry v tohtoročnom play off, obhajca opäť uspel

Do diania zasiahol jediný Slovák.

14. apr 2019 o 6:30 (aktualizované 14. apr 2019 o 8:14) SME.sk, SITA

NEW YORK. Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili nad hráčmi Toronta Maple Leafs 4:1 v sobotňajšom štvrťfinálovom stretnutí play off Východnej konferencie zámorskej NHL.

Slovenský obranca Bruins Zdeno Chára odohral 22:43 minúty, počas ktorých nebodoval.

Do štatistík sa zapísal jedným plusovým bodom, dvomi trestnými minútami, dvomi strelami a rovnakým počtom bodyčekov.

Jeho spoluhráč Jaroslav Halák presedel zápas na striedačke, obranca hostí Martin Marinčin nebol na súpiske Toronta.

Bruins vyrovnali stav série na 1:1, v predchádzajúcom zápase podľahli Maple Leafs práve 1:4.

"Prvý zápas, ktorý sme prehrali 1:4, bol pre nás ako facka. Fantasticky sme však na to zareagovali. Sústredili sme sa na to, čo bolo dôležité a zvládli sme to výborne," zhrnul útočník Bruins David Backes pre oficiálny ligový web.

Jediný strelec Toronta zápas nedohral

Boston poslal do vedenia už v 5. minúte útočník Charlie Coyle, ktorý prišiel pred prestupovou uzávierkou z Minnesoty.

Ešte do konca prvej tretiny zvýšil vedenie Brad Marchand a Danton Heinen upravil v 31. minúte na 3:0 pre domáci tím.

Jediným zásahom Toronta zdramatizoval duel Nazem Kadri, ktorý sa presadil v 51. minúte.

Kanadský center s libanonskými koreňmi však krosčekoval šesť minút pred koncom Jaka DeBruska do hlavy a inkasoval trest päť minút plus do konca zápasu.

V následnej presilovej hre poistil triumf Bruins skúsený útočník Patrice Bergeron.

Fínsky gólman Bruins Tuukka Rask zneškodnil 30 striel Maple Leafs, jeho dánsky náprotivok Frederik Andersen si pripísal 37 úspešných zákrokov.

"Neboli sme až takí solídni. Vo štvrtok bola naša intenzita na začiatku zápasu naozaj dobrá. Dnes to mal vo svojich rukách Boston, my sme to nezvládli," priznal tréner Maple Leafs Mike Babcock.

Washington rozhodol v predĺžení

Obhajca Stanleyho pohára Washington zdolal Carolinu 4:3 po predĺžení. Tím z hlavného mesta USA triumfoval aj v druhom stretnutí vyraďovacej časti.

O víťazstve Capitals rozhodol obranca Brooks Orpik, pre ktorého to bol štvrtý gól v 151. meraní síl v play off. Tri zo štyroch zásahov boli pritom víťazné.

Okrem neho za Capitals skórovali aj Nicklas Bäckström, T.J. Oshie a Tom Wilson.

"V play off sa snažíte ísť krok po kroku, ale niekde v hĺbke mysle dúfate, že po dvoch zápasoch budete viesť 2:0 v sérii. Nám sa to podarilo. Je to skvelý pocit," uviedol Oshie po zápase pre nhl.com.

Nashville zdolal Dallas 2:1 po predĺžení a vyrovnal stav štvrťfinálovej série Západnej konferencie na 1:1. O triumfe Predators rozhodol útočník Craig Smith v čase 65:00.

"Ani neviem, ako tam ten puk skončil. Predtým som si pozeral víťazné góly v predĺžení, ale nikdy sa mi nepodarilo ho aj streliť. Je to úžasné," priznal C. Smith.

NHL 2018/2019 - Západná konferencia, 1. kolo play off

Nashville - Dallas 2:1pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 24. Grimaldi (Watson, Järnkrok), 65. Craig Smith (Ekholm, Järnkrok) - 22. Jamie Benn (Seguin)

/stav série - 1:1/

Calgary - Colorado 2:3pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 33. R. Andersson (Bennett, Backlund), 53. Monahan (Bennett, J. Gaudreau) - 28. Nieto, 58. Compher (Landeskog, Rantanen), 69. MacKinnon

/stav série - 1:1/

NHL 2018/2019 - Východná konferencia, 1. kolo play off

Washington - Carolina 4:3pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 4. Bäckström (Ovečkin, Orlov), 10. Oshie (Kuznecov, Niskanen), 49. T. Wilson (Ovečkin, Bäckström), 62. Orpik (Kuznecov, Oshie) - 16. Wallmark (Slavin, Foegele), 37. Aho (J. Williams, Slavin), 55. J. Staal (D. Hamilton, A. Svečnikov)

/stav série - 2:0/

Boston - Toronto 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 5. Coyle (Backes), 17. Marchand (Pastrňák, Krug), 31. Heinen, 56. Bergeron (Marchand, Grzelcyk) - 51. Kadri (Dermott, W. Nylander)

/brankár Jaroslav Halák (Boston) do stretnutia nezasiahol/

/obranca Zdeno Chára (Boston) odohral 22:43 minúty, pripísal si jeden plusový bod, dve trestné minúty za zdržiavanie hry, dvakrát vystrelil na bránku súpera, prezentoval sa tiež dvomi bodyčekmi, dvomi zablokovanými strelami a jednou stratou puku/

/obranca Martin Marinčin (Toronto) nebol v zostave/

/stav série - 1:1/