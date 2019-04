Začalo sa play off NBA, obhajca titulu doň vstúpil úspešne

Darilo sa zväčša hosťom.

14. apr 2019 o 7:25 TASR

NEW YORK. Basketbalisti Golden State Warriors úspešne vstúpili do play off zámorskej NBA.

Obhajca titulu zdolal v noci na nedeľu v úvodnom zápase štvrťfinále Západnej konferencie na domácej palubovke Los Angeles Clippers 121:104 a ujal sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá.

NBA 2018/2019 - Východná konferencia, 1. kolo play off

Philadelphia - Brooklyn 102:111

/stav série: 0:1/

Toronto - Orlando 101:104

/stav série: 0:1/

NBA 2018/2019 - Západná konferencia, 1. kolo play off

Golden State - Los Angeles Clippers 121:104

/stav série: 1:0/

Denver - San Antonio 96:101

/stav série: 0:1/