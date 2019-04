Barcelona remizovala s posledným tímom, Valverde dal šancu až trom debutantom

Katalánci šetrili svoje opory.

14. apr 2019 o 10:04 TASR

https://www.digisport.sk/wp-content-uploads-2017-10-digitalz_iframe_test-html/?vimeo_video_id=330219623

HUESCA. Ernesto Valverde, tréner futbalistov FC Barcelona, šetril v sobotňajšom dueli 32. kola najvyššej španielskej súťaže na ihrisku poslednej Huescy (0:0) viaceré opory.

V neprítomnosti Lionela Messiho či Luisa Suáreza, ktorých nechal kouč oddchytovať pred utorňajšou štvrťfinálovou odvetou Ligy majstrov proti Manchester United, si debut v A-tíme odkrútili hneď traja mladíci.

Najmladší tím od roku 1995

V zostave 55-ročného trénera nezostal v porovnaní so stredajším duelom Ligy majstrov na ihrisku Manchestru United (1:0) kameň na kameni.

Až na brankára Marca-Andrého ter Stegena vybehol na ihrisko úplne iný tím.

Prečítajte si tiež: Barcelona bez opôr remizovala s posledným tímom, Lobotka si zahral proti Atléticu

Svoj prvý štart v barcelonskom seniorskom tíme si v sobotu pripísali 20-ročný pravý obranca Moussa Wague a 19-ročný stopér Jean-Claire Todibo.

Pre 19-ročného stredopoliara Riquiho Puiga to bola premiéra v La Lige, za prvé mužstvo už nastúpil vlani v decembri v Kráľovskom pohári.

Priemerný vek barcelonskej jedenástky v sobotňajšom dueli bol 24 rokov a 133 dní.

Ide o najnižší vekový priemer v tomto ročníku La Ligy a najmladší barcelonský tím od roku 1995.

Mimoriadna situácia

"Vzhľadom na radikálne zmeny v zostave som s priebehom hry spokojný. Na začiatku sme mali mierne problémy, no tie boli dôsledkom neskúsenosti našich novicov," tvrdil Valverde.

"Išlo však o mimoriadnu situáciu, nakoľko debutant väčšinou naskakuje do zostavy plnej skúsených hráčov. Nemali to ľahké, no popasovali sa s tým dobre," zhodnotil zápas Valverde.

Huesca získala proti lídrovi a úradujúcemu majstrovi cenný bod.

"Podali sme veľmi dobrý výkon, no, bohužiaľ, nepodarilo sa nám skórovať. Sme poslední, ale v žiadnom prípade neskladáme zbrane. Vo zvyšných kolách nás čakajú súboje s priamymi konkurentmi o zotrvanie v súťaži, v ktorých sa pokúsime získať potrebné body," povedal podľa agentúry AP útočník Huescy Enric Gallego.

Barcelona má šesť kôl pred koncom sezóny na čele tabuľky 9-bodový náskok pred druhým Atléticom Madrid. Huesce patrí posledná priečka so stratou piatich bodov na miesto zaručujúce zotrvanie medzi ligovou elitou.