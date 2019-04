Jubilejnú Veľkú cenu Číny ovládol Mercedes, Hamilton triumfoval pred Bottasom

Hlasy po pretekoch

(zdroj: Sport 2)

Lewis Hamilton, víťaz: "Nebol to najjednoduchší víkend. Nevedeli sme, ako sme na tom oproti Ferrari, no napokon sa ukázalo, že sme spravili veľa dobrej práce. Som rád, že som už po štarte dosiahol určitý rozdiel, zvyšok je už história. Medzi mnou a Valtterim je to veľmi tesné a som veľmi zvedavý, ako to bude vyzerať v ďalších pretekoch."

Valtteri Bottas, 2. miesto: "Rozhodol štart, tam som si to prehral. Som hrdý na náš tím. Už nie som líder šampionátu, no chcem sa vrátiť do čela."

Sebastian Vettel, 3. miesto: "Som rád, že som na pódiu. Bolo to však ťažké. Snažili sme sa držať Mercedesov, ale ich jazdci boli veľmi rýchli. Mal som pekné súboje s Maxom (Verstappenom), bola to zábava. Veril som, že Leclerc by ešte v závere mohol predbehnúť Maxa. Je to pre nás dobrý výsledok, ale nie úžasný."