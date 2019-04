Pittsburgh je na pokraji vypadnutia, Islanders delí od postupu jediná výhra

Penguins prehrali aj tretí zápas.

14. apr 2019 o 21:08 SITA

NEW YORK. Hokejisti New Yorku Islanders sú blízko k postupu do druhého kola play off NHL. V treťom zápase štvrťfinálovej série vo Východnej konferencii Islanders zvíťazili na ľade Pittsburghu Penguins 4:1 a v sérii vedú už 3:0.

Postup do semifinále konferencie môžu Islanders spečatiť už v utorok 16. apríla, hrať sa bude opäť v Pittsburghu.

NHL - Východná konferencia, 1. kolo play off

Pittsburgh - NY Islanders 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Góly: 13. G. Wilson (M. Pettersson, Schultz) - 14. Eberle (Pulock, Barzal), 15. Nelson (Kühnhackl), 51. Komarov (Beauvillier, Filppula), 59. Lee (Filppula, Pelech)

/stav série - 0:3/