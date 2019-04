Ševela: Každý má svoje ego. Stalo sa, že som vyhodil hráča z tréningu

Kedysi boli skupinky, už to neplatí.

15. apr 2019 o 1:17 Pavol Spál

Načítavám video... video https://vimeo.com/330338447

Rozhovor Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú už šesť kôl pred skončením aktuálnej sezóny istotu, že získajú titul. Definitívu dostali po nedeľňajšom víťazstve 3:0 v Žiline. Ich ďalšou motiváciou je, aby si udržali neporaziteľnosť. "Hráči dostanú dvojdňové voľno," vraví tréner MARTIN ŠEVELA.

Slovan čakal napriek veľkým investíciám na titul až päť rokov. Nakoľko bolo ťažké prebudiť v hráčoch víťaznú mentalitu?

„S niektorými hráčmi sme sa museli rozlúčiť, pretože sa až tak nestotožnili s našou filozofiou. Aj v tomto smere sme sa snažili pracovať. Robili sme skupinové aj individuálne pohovory. Každý hráč musí mať svoje 'miniciele'. Každý z nich by chcel hrať ešte vo futbalovejšej krajine akou je Slovensko a posunúť sa v kariére ešte ďalej.

Futbalista musí mať motiváciu zlepšovať sa každým tréningom. Následne to hráči musia pretaviť do súťažných zápasov, čo sa nám podarilo. Aj trénerská psychológia padla na úrodnú pôdu. Vytvorili sme supertím, ktorý prevalcoval ligu.“

V Slovane bolo vždy veľa individualít s veľkým egom, ktorí majú vlastné predstavy, čo by bolo najlepšie. Je náročné ich usmerniť?

„Neviem, či je to ťažké, ale nie je to jednoduché. Každý z hráčov už niečo v kariére dokázal, každý má svoje ego. Niektorí hráči si možno niekedy mysleli, že by sme niečo mali robiť inak. Možno na výber riešenia niektorých situácií sme mali rozdielne názory.

Niečo som im poradil a neboli s tým vždy stotožnení. Postupom času však analýzami a pohovormi dospeli k názoru, že im vždy chcem iba to najlepšie. Že to robím v prospech tímu. Podarilo sa nám to. Aj preto máme v lige taký náskok.“

V kádri Slovana je štrnásť rôznych národností a z toho dominujú horkokrvní hráči z bývalej Juhoslávie. Zvyknete zvýšiť hlas?

„Čo sa týka tréningového procesu, tak sa stalo, že vybehli a mali nejaké menšie problémy. Stalo sa, že som musel zvýšiť hlas.