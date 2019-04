Budaj pravdepodobne ostane v Amerike, chcel by trénovať brankárov

Slovenský brankár sa v piatok rozlúčil s aktívnou kariéru.

15. apr 2019 o 21:37 SITA

ONTARIO. Slovenský hokejový brankár Peter Budaj sa počas uplynulého týždňa definitívne rozlúčil s aktívnou kariéru.

Vo veku 36 rokov odchytal v piatok svoj posledný profesionálny zápas, v ktorom nezabránil prehre Ontaria Reign so Stocktonom Heat 2:4. Banskobystrický rodák však podal kvalitný výkon, zneškodnil 34 z 37 striel súpera a vyhlásili ho za prvú hviezdu stretnutia.

Ešte pred začiatkom duelu si ho tím uctil slávnostným ceremoniálom, na ktorom nechýbala ani jeho rodina.

"Nečakal som to, bolo to krásne a som im za to vďačný. Bolo nádherné zdieľať tie pocity s mojimi deťmi a manželkou,“ povedal Budaj v rozhovore pre Šport24.sk.

Po trinástich sezónach sa cíti opotrebovaný

Niekdajší slovenský reprezentant strávil väčšinu sezóny 2018/19 v AHL, kde odchytal 27 zápasov za Ontario s úspešnosťou zákrokov 89 %. V NHL dostal šancu iba v troch prípadoch v zostave Los Angeles Kings a zneškodnil 81,8 % striel.

"Táto sezóna nebola vydarená. Robil som, čo sa dalo. Dospel som k tomu, že je čas odísť,“ pokračoval.

Budaj bol slovenským brankárskym priekopníkom v NHL. Ako prvý rodák spod Tatier získal stabilné miesto v profilige a pripísal si viac ako tri stovky štartov. Začínal v Colorade Avalanche, ale postupne si zachytal aj v Montreale Canadiens, Los Angeles Kings a Tampe Bay Lightning. Do stretnutí v najkvalitnejšej lige sveta zasiahol dovedna v trinástich sezónach.

"Bola Božia vôľa, že chlapec z Banskej Bystrice sa dostal až tak ďaleko. Skúsil som si to, po čom som túžil, a vydržal 13 rokov. Mám svoj vek a treba vedieť v pravý čas aj skončiť. Už som opotrebovaný,“ uviedol účastník troch olympijských turnajov a dvoch svetových šampionátov.

Zostane za morom

Po skočení kariéry by chcel Budaj naďalej zostať pri hokeji a pravdepodobne bude pôsobiť v Severnej Amerike.

"Uvidíme, čo život prinesie, pri hokeji však chcem zostať. Napríklad ako kouč brankárov. Nevylučujem ani návrat na Slovensko, ale skôr to vyzerá tak, že zostanem za morom.

Rodinku mám americkú a pre nich by bolo zložité začať inde. Syn Peter bude mať deväť a Michael päť rokov," dodal preŠport24.sk.