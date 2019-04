Osemnásť striel na bránku, ani jeden gól. Hrdinom súboja v Taliansku bol mladý Poliak

Atalanta mala veľkú smolu.

16. apr 2019 o 10:34 SITA

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hq3nUGpHL70

BERGAMO. Keď to nejde, tak to nejde. Futbalisti Atalanty Bergamo v pondelňajšom domácom zápase 32. kola najvyššej talianskej súťaže Serie A vyslali na bránku FC Empoli dohromady 32 striel, z ktorých až 18 mierilo do priestoru troch žrdí.

Napriek tomu sa im nepodarilo streliť gól a v stretnutí, v ktorom jasne dominovali vo všetkých štatistických ukazovateľoch, sa zrodila iba bezgólová remíza.

Svoj deň mal predovšetkým brankár Bartlomiej Dragowski. Talentovaný 21-ročný Poliak sa prezentoval sedemnástimi úspešnými zákrokmi, čo sa za ostatných štrnásť rokov v zápase talianskej Serie A nestalo.

Atalanta sa v prípade víťazstva mohla posunúť na štvrté miesto zaručujúce miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov.

Napriek smolnej remíze ťahá šnúru siedmich ligových duelov bez prehry a s 53 nazbieranými bodmi sa nachádza na priebežnom šiestom mieste.

Na štvrté AC Miláno momentálne stráca iba dva body. Empoli je po 32 odohraných stretnutiach na zostupovom osemnástom mieste s 29 bodmi.