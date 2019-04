Tóth bude obhajovať olympijské zlato v netradičnom čase

Organizátori chcú predísť kolapsom.

16. apr 2019 o 10:59 TASR

TOKIO. Maratón na olympijských hrách 2020 v Tokiu odštartuje o 6.00 h miestneho času (23.00 SEČ). Informovali o tom organizátori olympiády.

Lekári varovali, že ak by sa preteky začali v neskorších ranných hodinách, mohlo by to viesť ku kolapsom s fatálnymi následkami.

Preteky chodcov na 50-kilometrovej trati, ktoré sa na OH 2016 v Riu de Janeiru stali korisťou slovenského reprezentanta Mateja Tótha, odštartujú už o 5.30 h japonského času.

Organizátori posunuli aj štart súťaži v triatlone a horskej cyklistike i začiatok zápasov v sedmičkovom ragby. Informovala o tom agentúra AFP.