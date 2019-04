V Česku velebia Draveckého. Ako obranca strelil dva góly a predviedol úžasný zákrok

Třinec postúpil do finále.

16. apr 2019 o 11:35 SITA

TŘINEC. Hokejisti Třinca po roku opäť postúpili do rozhodujúcej série o titul majstra Českej republiky. V pondelňajšom siedmom semifinále play off doma zdolali hráčov Plzne 5:1 a veľký podiel mal na tom Vladimír Dravecký.

Tridsaťtriročný košický rodák už v prvej tretine nasmeroval domácich za triumfom, keď dvakrát skóroval.

Najprv v 11. minúte vyťažil z prečíslenia troch proti jednému, neskôr v čase 18:39 minúty po druhý raz prestrelil brankára hostí Dominika Frodla a zvýšil už na 3:0.

Skvelý obranný zákrok

"Som rád, že mi to tam padlo, ale toto je tímová robota. Všetci sme išli naplno a od začiatku sme verili, že sa to podarí a vyšlo nám to. V šatni sme si povedali určité veci a tie sme do bodky splnili," uviedol Dravecký na klubovom webe.

Draveckého góly sú o to cennejšie, že ich dosiahol v pozícii obrancu, na ktorej dlhoročný skúsený krídelník vypomáha v čase, keď jeho mužstvo postihla maródka.

A v siedmej minúte tretej tretiny takpovediac nahradil aj brankára Šimona Hrubca. Po bekhendovom blafáku Vojtěcha Němca Dravecký prepadol cez svojho gólmana a rukavicou udržal puk pred bránkovou čiarou.

Tento moment musel potvrdiť aj videozáznam.

"Som veľmi rád, že som to tam zachránil, lebo predtým som trochu 'zaspal' v pozícii obrancu a Němec šiel sám na bránku," opísal jeden zo štyroch Slovákov v drese Třinca.

Ďalšími tromi sú brankár Peter Hamerlík, obranca Martin Gernát a útočník Tomáš Marcinko.

Vo finále proti Hudáčkovi

Hokejistom Třinca sa proti Plzni podaril aj jeden rekordný zápis. Stali sa prvým tímom v histórii najvyššej českej súťaže, ktorý postúpil zo série po dvoch úvodných prehrách na domácom ľade tak, že otočil na 4:3.

Dravecký to komentoval nasledovne: "Po dvoch prehrách sme si vraveli, že rovnako ako Plzeň u nás, aj my u nich môžeme dvakrát zvíťaziť. To sa nám aj podarilo. Neskôr škoda šiesteho zápasu, ale ten siedmy sme vyhrali a postupujeme."

Pred rokom sa hráčom Třinca nepodarilo vo finále zastaviť rozbehnutú Kometu Brno a prehrali 1:4 na zápasy.

Aktuálne na nich čaká séria proti Libercu aj so slovenským útočníkom Liborom Hudáčkom, ktorý si zahrá o titul tretíkrát za posledné štyri roky.

"Veľmi na to zatiaľ nemyslím. Najprv si trochu užijeme pocit byť vo finále. Potom sa však dobre pripravíme a verím, že budeme úspešní," dodal Dravecký, v minulosti dvojnásobný majster Slovenska v drese HC Košice.