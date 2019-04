Ďaloga sa pripojil k reprezentácii. Je tu super partia, povedal po príchode

Na ľad sa vrátil aj Milan Kytnár.

16. apr 2019 o 15:17

PIEŠŤANY. Trénerovi slovenskej hokejovej reprezentácie Craigovi Ramsaymu sa na utorňajšom zraze v Piešťanoch hlásilo pred dvojzápasom s Rakúskom dokopy 22 hráčov.

Do kádra pribudol obranca Marek Ďaloga zo švédskej Mory, v Innsbrucku a Salzburgu bude k dispozícii aj útočník Marián Studenič, no ten sa k spoluhráčom pripojí až v stredu. Menšie zranenie si doliečil Milan Kytnár.

Po nevydarenom dvojzápase v Nemecku (1:2, 1:3) vyradili generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan a Ramsay z kádra Martina Chovana, Mateja Pauloviča a Radoslava Tybora.

Miesto majú isté len hráči z NHL

Na ich miesto prišla zatiaľ dvojica. Ďaloga patrí medzi skúsených reprezentačných obrancov a zabojuje už o svoje piate majstrovstvá sveta. Dvadsaťročného krídelníka Studeniča, ktorého Binghamton nepostúpil do play off v nižšej zámorskej súťaži AHL, čaká premiéra v reprezentačnom A-tíme.

Ďaloga dorazil na Slovensko minulý týždeň v stredu, pár dní si oddýchol a v utorok sa už hlásil na reprezentačnom zraze.

"Štyri či päť dní som strávil doma a dnes som už tu. Do reprezentácie sa vždy teším, je tu super partia, chalanov poznám. Už na minulých zrazoch to bolo dobré a dúfam, že v tom budeme pokračovať a dobre sa pripravíme na majstrovstvá sveta," povedal.

"Každý bude musieť bojovať o miesto na sto percent. Vidíme, že je tu dostatok kvalitných obrancov. Je teraz na tréneroch, aby vybrali najlepších. Istú miestenku majú možno hráči z NHL, ostatní budú musieť zabojovať," vysvetlil.

Tridsaťročný Ďaloga patrí medzi najskúsenejších hráčov v súčasnom tíme. V drese s dvojkrížom na hrudi odohral dovedna 81 zápasov a Slovensko reprezentoval už na štyroch svetových šampionátoch.

Od jeho príchodu si Ramsay sľubuje najmä rýchlejší prechod do ofenzívy. "Vždy, keď je na ľade, je to akoby sme mali extra útočníka. Dokáže výborne korčuľovať a potrebujeme, aby sa zapájal do štvorčlenných útokov a to on dokáže."

Kytnárov stav sa zlepšil

Na domácom ľade by rád pridal piaty štart a napravil si chuť po menej vydarenom účinkovaní v klube. Jeho Mora IK sa totiž neudržala vo švédskej najvyššej súťaži SHL.

"Tím bol dobre poskladaný, mali sme hrať niekde úplne inde, ale, bohužiaľ, nedarilo sa nám to. Mohol som dať aj viac gólov na to, koľko som mal šancí. Všetko sa však odvíjalo od pohody v mužstve," povedal novinárom Ďaloga.

Tridsaťročný obranca si počas voľna pozrel aj oba zápasy v Nemecku. "Je to príprava, musíme sa stále zlepšovať, plniť to, čo tréner chce a verím, že to bude dobré," dodal.

Na zraze bol pripravený už aj Milan Kytnár. Dvadsaťdeväťročný center nehral v druhom zápase proti Nemecku, keďže sa zranil tesne pred duelom. Nebolo to však nič vážne.

"Zranil som sa na rozkorčuľovaní, ale opuch na kolene sa stiahol. Dnes pôjdem na ľad a uvidíme, ako to budem cítiť, no myslím si, že to bude v poriadku," uviedol pred utorňajším tréningom.

Realizačnému tímu už prisľúbili účasť na šampionáte aj štyria hráči z NHL. K tímu sa majú po veľkonočných sviatkoch 23. apríla pripojiť obrancovia Andrej Sekera a Christián Jaroš spolu s útočníkmi Tomášom Tatarom a Richardom Pánikom.

Slovákom chýba efektivita

Tento týždeň by sa mala doriešiť otázka Pánikovej poistky, keďže sa mu skončila zmluva s Arizonou Coyotes. V ďalších týždňoch sú v hre aj príchody hráčov z play off európskych súťaží, svoju púť v českej extralige skončilo Brno. K národnému tímu by sa tak mohli pridať brankár Marek Čiliak a obranca Tomáš Malec.

Slovenskí hokejisti zatiaľ v príprave nevyhrali ani raz, po prehre 0:4 so Švédskom v Topoľčanoch neuspeli ani v dvojzápase s Nemeckom v Kaufbeurene a Garmisch-Partenkirchene.

Najbližšie sa v rámci Euro Hockey Challenge stretnú s Rakúskom, najprv si zmerajú sily v piatok v Salzburgu (19. apríla o 18.00 h) a o deň neskôr v Innsbrucku (20. apríla o 17.30 h).

"Viem, že Rakúšania v sobotu prehrali s Čechmi 4:5 až po predĺžení, tak si myslím, že nás čakajú veľmi zaujímavé zápasy. Budú veľmi dobrí korčuliari a musíme v tom byť lepší, aby sme vyhrali.

Musíme dávať viac gólov, s Nemcami na to príležitosti boli v presilovkách aj pri hre 5 na 5, ale neboli sme efektívni. Verím, že na tom popracujeme v tréningoch a začne to padať," povedal Kytnár.

Kanadský kormidelník Ramsay nie je spokojný najmä s koncovkou. "Nemôžeme byť spokojní, keď nevyhráme a keď nedávame góly. No nemôžeme sa začať zameriavať len na to, musíme pochopiť, že keď budeme viac strieľať a budeme mať dorážky, góly prídu.

Jedna vec, ktorú sme si všimli, že náš druhý útočník a tiež tretí sa snažia ísť tak blízko k bránke, že ich puky minú. Budeme pracovať na streľbe, dorážkach, chodiť pred bránku a cloniť, aby brankár nevidel všetky strely. Viac musia zapracovať aj obrancovia," povedal.

V záverečnej príprave budú Slováci pokračovať dvojzápasom s Českom v Trenčíne a Nitre (26. a 27. apríla), duelom s Veľkou Britániou v Poprade (4. mája) a generálkou na MS bude súboj s Nórmi v Michalovciach (7. mája).

Káder SR pred dvojzápasom Euro Hockey Challenge proti Rakúsku v Salzburgu a Innsbrucku (19. - 20. apríla):

Brankári

Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 7/0), Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 44/0), Andrej Košarišťan (HC Nové Zámky, štarty v reprezentácii/góly: 4/0)

Obrancovia

Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 50/5), Marek Ďaloga (Mora IK, Švéd., 81/9) Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 20/1), Mário Grman (Slovan Bratislava, KHL, 18/0), Patrik Koch (HC Košice, 6/0), Mislav Rosandič (Mountfield HK, ČR, 14/0), Michal Sersen (Slovan Bratislava, KHL, 117/9), Martin Štajnoch (Red Bull Salzburg, Rak/EBEL, 25/0)

Útočníci

Martin Bakoš (HK Soči, Rus./KHL, 62/12), Dávid Bondra (HK Poprad, 23/4), Dávid Buc (Slovan Bratislava, KHL, 28/2), Lukáš Cingel (Mountfield HK, ČR, 54/5), Michal Chovan (HKM Zvolen, 10/1), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 14/0), Adam Liška (Slovan Bratislava, KHL, 5/0), Ladislav Nagy (HC Košice, 111/33), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 13/4), Matúš Sukeľ (Slovan Bratislava, KHL, 17/1), Marián Studenič (Binghamton Devils, USA/AHL, 0/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 24/1), Rastislav Špirko (HKM Zvolen, 41/4)

Realizačný tím

Generálny manažér: Miroslav Šatan

Manažérka: Zuzana Chrenková

Hlavný tréner: Craig Ramsay

Asistent trénera: Róbert Petrovický

Asistent trénera: Michal Handzuš

Asistent tréner: Andrej Podkonický

Tréner brankárov: Ján Lašák

Video analytik: Igor Andrejkovič

Kondičný tréner: Róbert Bereš

Lekár: Michal Zaťka

Fyzioterapeut: Vladimír Čavojec

Fyzioterapeut: Andrej Foltýn

Výstrojový manažér: Rastislav Ladecký

Výstrojový manažér: Ľuboš Ondrejka

Média manažér: Peter Jánošík