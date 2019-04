Diváci kričali jeho meno a on plakal. Slovenský talent pôjde do Detroitu

Buček je najlepším hokejistom v play off.

17. apr 2019 o 11:21 Juraj Berzedi

Bol to najemotívnejší moment večera. Nitriansky hokejista SAMUEL BUČEK si po finále preberá Zlatú korčuľu pre najužitočnejšieho hráča play off. Vypredaný banskobystrický štadión mu aplauduje a kričí jeho meno. Buček má slzy v očiach a ďakuje im za nečakané gesto. „Moc som si to užil a veľmi ma to dojalo,“ priznal 20-ročný útočník.

V kabíne Nitry je pár minút po prehre vo finále s Banskou Bystricou veľký smútok. Čo prežívate?

„Je to sklamanie. Prešli sme si dvoma vojnami - vo štvrťfinále proti Trenčínu a v semifinále proti Zvolenu. Stratili sme hráčov, ale ukázali bojovnosť a chuť. Bohužiaľ nám už chýbali sily. Súper ich mal viac, bol lepší. Prehra ma veľmi mrzí, chcel som titul najmä pre fanúšikov v meste, kde som sa narodil.

Oni si to zaslúžili. Ale tento rok sme boli na Banskú Bystricu prikrátky. V sezóne sú však pozitíva.

Na jej začiatku nám nikto neveril. V októbri sme boli idioti, ľudia odhadovali, že skončíme do šiesteho miesta a napokon sme boli vo finále. Nie je však nič horšie ako v ňom prehrať.“

Bol to silný moment, keď po prevzatí ceny pre najlepšieho hráča play off skandovalo vaše meno celý súperov štadión. Ako ste sa vtedy cítili?

„Je to niečo, o čom sníva každý malý chlapec, že mu raz bude tlieskať celý štadión.