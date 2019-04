Hokejisti budú vystupovať podľa pravidiel. SZĽH zverejnil štatút reprezentanta

Zväz chce chrániť dobré meno reprezentácie.

17. apr 2019 o 15:16 SITA

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) pripravil a zverejnil takmer päťstranový "Štatút reprezentanta".

Ide aj o reakciu na udalosti z ostatných juniorských majstrovstiev sveta, po ktorých hráči Martin Pospíšil a Miloš Fafrák prostredníctvom sociálnych sieti ostro kritizovali prácu trénera Ernesta Bokroša či manažéra Romana Ulehlu.

"Hráči nemajú právo verejne kritizovať trénerov. Ak by sme podľahli tomuto trendu, rodičia by mohli voliť trénerov na internete. Hráči, ktorí chcú hrať profesionálne, vedia, ako sa majú správať. Nemôžu kritizovať vlastné kluby, a to sa nemôže diať ani v reprezentácii. Aj v NHL sú za to veľmi tvrdé postihy.

Chceme vypracovať štatút reprezentanta a dotazník pre hráčov, ktorý by mohli vyplniť a odoslať prezidentovi, generálnemu manažérovi či sekretárovi, aby sme zastihli problém, ak by nejaký bol," povedal v druhej polovici januára 2019 generálny manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan.



Štatút reprezentanta v niekoľkých článkoch a bodoch upravuje všeobecné povinnosti reprezentanta, povinnosti reprezentanta na sociálnych sieťach, voči médiám a partnerom, osobnostné práva reprezentanta a ich zhodnocovanie, takisto obsahuje aj povinnosti SZĽH a Marketingu SZĽH.

V jednom z ustanovení sa napríklad uvádza: "Reprezentant berie na vedomie, že v priestore sociálnych sietí je povinný sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je spôsobilé ohroziť alebo ktoré by mohlo poškodiť povesť a/alebo dobré meno SZĽH, dobré meno slovenskej hokejovej reprezentácie, česť alebo dobré meno realizačného tímu slovenskej hokejovej reprezentácie alebo jeho členov, rovnako dobré meno členov SZĽH, Marketingu SZĽH a partnerov SZĽH a Marketingu SZĽH."

Okrem iného sa reprezentanti nesmú na sociálnych sieťach vôbec vyjadrovať v deň zápasu, ak sa s realizačným tímom nedohodnú inak.