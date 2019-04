Slovenské tenistky čaká zápas s Brazíliou. Vo dvojhrách sa predstavia Cibulková a Kužmová

Slovensko bude bojovať v baráži.

17. apr 2019 o 16:13 TASR

BRATISLAVA. Kapitán slovenského fedcupového tímu Matej Lipták si pochvaľuje prípravu na víkendový barážový zápas o účasť v II. svetovej skupine tenisového Pohára federácie proti Brazílii.

Ak nenastanú nejaké zdravotné komplikácie, vo dvojhrách by sa na antuke v AXA aréne bratislavského NTC mali predstaviť Dominika Cibulková s Viktóriou Kužmovou.

"Atmosféra v tíme je skvelá, baby tvoria super kolektív a antukový kurt je perfektne pripravený. Všetky dievčatá naplno trénujú okrem Kaji Schmiedlovej, ktorá má menšie problémy s kolenom. Po dlhej turnajovej šnúre sa chce zotaviť a zatiaľ má pohodovejší režim.

Brazílčania sú s podmienkami spokojní

Vo štvrtok alebo v piatok začne naplno trénovať. Všetky baby sú v skvelej forme. Môžem postaviť hocikoho, no zatiaľ sa na tréningoch v najlepšom svetle ukazujú Domča s Viki. Snažíme sa čo najviac utužiť kolektív, chodíme spolu na večere. V utorok sme boli s dievčatami v divadle Astorka.

Po skončení predstavenia sme sa stretli s hercami a 'pokecali' s nimi, bolo to veľmi príjemné rozptýlenie," uviedol Lipták na stredajšej tlačovej konferencii.

Brazílsku kapitánku Robertu Burzagliovú milo prekvapilo, že keď výprava juhoamerického tímu v pondelok ráno dorazila do Bratislavy, všetko už bolo prichystané.

"Mali sme už k dispozícii kurt i šatne. V mene celého tímu by som sa chcela poďakovať Slovenskému tenisového zväzu. Náš tím je už kompletný. V stredu sa k nemu pripojila aj naša jednotka Beatriz Haddadová Maiová a popoludní mala na programe prvý tréning.

Slovenky sú rebríčkovo vyššie postavené, no v tomto roku sme na antuke vyhrali štyri zápasy, čo nám dodalo sebavedomie. Hráčky držia spolu, v Bratislave môžeme dosiahnuť dobrý výsledok," uviedla Burzagliová, ktorú potešilo, že brazílska federácie prvýkrát reálne podporuje ženský tenis.

Cibulkovú majú zmapovanú

Šéfka brazílskej lavičky má radosť aj so stúpajúca formy Haddadovej Maiovej, ktorá minulý týždeň na turnaji WTA v kolumbijskej Bogote postúpila až do semifinále dvojhry.

"Beatriz bola vlani zranená, no v tejto sezóna sa úspešne vrátila do súťažného kolotoča a z turnaja na turnaj sa zlepšuje. Verím, že v Bratislave ukáže svoj najlepší tenis. Má potenciál na to, aby bola v prvej svetovej päťdesiatke. Zatiaľ neviem, kto bude v úlohe tímovej dvojky.

Všetky slovenské hráčky mám dobre zmapované, veď už 15 rokov pracujem v ITF a venujem sa tenisu na juniorskej úrovni. Pamätám si na Dominiku Cibulková ešte z čias, keď bola juniorská svetová jednotka. Je to veľká bojovníčka."

Slovenky vo februári prehrali v stretnutí 1. kola II. svetovej skupiny v Rige s domácim Lotyšskom 0:4 a musia absolvovať záchranárske práce. V aréne Riga slovenskému kapitánovi Matejovi Liptákovi chýbali Cibulková i Rybáriková.

Kužmová, ktorá mala byť pôvodne slovenskou jednotkou, napokon nemohla nastúpiť pre pľuzgier na ruke. Brazília si zabezpečila účasť v baráži o II. svetovú skupinu vďaka triumfu na turnaji americkej zóny v kolumbijskom Medelline. Vo finále zvíťazila nad Paraguajom 2:0.