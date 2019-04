Hovorka: Jágr na pivo nechodil. Trénoval v noci a bol samostatná jednotka

Hovorka je najlepším strelcom baráže.

17. apr 2019 o 19:49 Juraj Berzedi

Vypredané štadióny, búrlivá atmosféra a legendárny Jaromír Jágr. Aj taká je baráž o účasť v českej hokejovej extralige. Strelecky v nej dominuje slovenský hokejista MAREK HOVORKA, ktorý siedmimi gólmi pomohol Pardubiciam k udržaniu medzi elitou.

V baráži ste už trikrát nastúpili proti hviezdnemu Jaromírovi Jágrovi, ktorý vo svojich 47 rokoch stále oblieka dres Kladna. Aké je hrať proti hokejovej legende?

„Je neuveriteľné, že vo svojom veku dokáže podávať stále skvelé výkony a udržiavať sa vo výbornej kondícii. Je vidieť, že každým zápasom sa zlepšuje. Chvíľu potreboval na rozohranie, ale momentálne dokáže byť na ľade stále nebezpečný. Je to úžasné.“

Ako je vôbec možné, že v takomto veku ešte dokáže hrať hokej na profesionálnej úrovni?

„Je jedným z milióna hráčov, ktorí také niečo dokážu. Je až nepochopiteľné, že jeho telo toľko vydrží. Zrejme mal šťastie, že nemal v kariére veľa zranení. Je jednoducho výnimočný.“

Vy máte 34 rokov. Viete si predstaviť, že by ste o trinásť rokov ešte hrali vrcholový hokej?

„Keby som sa v jeho veku cítil ako teraz, tak si to viem predstaviť. Ale naozaj neviem, ako sa budem cítiť tesne pred päťdesiatkou. Na to, že budem v tom veku ešte hrať hokej, by som však veľa peňazí nestavil.“

Vnímajú vaši spoluhráči, keď nastupujú proti Jágrovi? Je to v čomsi iné?

„Áno.