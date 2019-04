Mathieu van der Poel sa stal víťazom klasiky Barbantský štít

Je to ako splnený sen, povedal cyklista.

17. apr 2019 o 18:27 SITA

Výsledky - streda

Brabantský šíp (Leuven - Overijse, 196 km):

1. Mathieu van der Poel Holandsko Corendon - Circus 4:35:06 h 2. Julian Alaphilippe Francúzsko Deceuninck - Quick Step rovnaký čas 3. Tim Wellens Belgicko Lotto Soudal rovnaký čas 4. Michael Matthews Austrália Sunweb rovnaký čas 5. Bjorg Lambrecht Belgicko Lotto Soudal +11 s 6. Alberto Bettiol Taliansko EF Education First +12 s

OVERIJSE. Holandský cyklista Mathieu van der Poel sa stal víťazom jednorázovej cyklistickej klasiky Brabantský šíp. Bývalý cykloklosár pôsobiaci v belgickom tíme Corendon - Circus mal najviac síl v záverečnom špurte štvorčlennej skupiny a pripísal si na konto 16. víťazstvo v profesionálnej kariére.

Druhý finišoval Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick Step), tretí bol minuloročný víťaz Tim Wellens (Lotto Soudal) a mimo pódia skončil Austrálčan Michael Matthews z tímu Sunweb.

Mathieu van der Poel ukončil 16-ročné holandské čakanie na víťaza tejto cyklistickej klasiky, keď napodobnil triumf svojho krajana Michaela Boogerda z roku 2003.

"Som veľmi šťastný a hrdý na to, že som bol vpredu s troma "veľkými pretekármi" a zvíťazil. Je to ako splnený sen," povedal víťaz 59. ročníka Brabantského šípu. Jazdci absolvovali dovedna 196 km z Leuvenu do Overijse. Slovensko v týchto pretekoch nemalo zastúpenie.